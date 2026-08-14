故안판석 감독 마지막 길엔 좋아하던 '햄버거'…빈소엔 비틀즈 노래 흘렀다

사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 조민정 기자] 고(故) 안판석 감독의 마지막 길. 그곳에는 그가 생전 좋아했던 햄버거가 놓였고 비틀즈의 노래가 흘렀다. 화려한 장식 대신 고인의 평소 취향과 기억으로 채워진 빈소에서 배우 정려원은 끝내 참았던 눈물을 쏟았다고 먹먹함을 전했다.

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14일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 안판석 감독의 빈소에는 고인과 마지막 인사를 나누려는 동료들의 발길이 이어졌다.

사진공동취재단을 통해 공개된 빈소 모습에서 눈길을 끈 것은 영정 앞에 놓인 햄버거. 환하게 웃고 있는 고인의 영정 아래 일반적인 제사 음식과 함께 햄버거가 놓여 있는 것이 주목을 받고 있다. 햄버거는 안 감독이 생전 즐겨 먹었던 음식으로 알려졌다. '드라마계의 거장'이라는 수식어와 달리 현장에서는 소탈했던 그의 모습을 짐작하게 하는 대목이다. 마지막 가는 길에도 고인이 좋아했던 햄버거가 영정 앞에 놓이면서 생전의 모습을 기억하는 이들에게 더욱 먹먹함을 안겼다.

빈소를 채운 것은 고인이 생전 좋아했던 음식만이 아니었다. 안 감독과 2024년 tvN 드라마 '졸업'을 함께한 배우 정려원은 빈소에서 흘러나온 비틀즈의 노래에 끝내 눈물을 쏟았다고 전했다.

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정려원은 14일 자신의 SNS에 "정말 잘 참고 있었는데. 빈소에서 들린 비틀즈 노래에 그만 많이 울었네요"라며 고인을 떠나보낸 순간을 떠올렸다. 이어 "감독님. 평안하세요"라는 짧은 인사로 마지막 작별을 고했다.

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고인이 즐겨 먹었던 햄버거가 놓인 영정 앞과 그 공간에 흘러나온 비틀즈의 음악. 안 감독을 기억하는 이들에게는 거창한 수식어보다 생전의 모습을 떠올리게 하는 작은 장면들이 그의 마지막 길을 배웅하는 모습이다.

안판석 감독은 지난 12일 세상을 떠났다. 최근 뇌출혈로 쓰러져 입원 치료를 받아왔으며 지난해에는 폐암 진단을 받고 치료를 이어온 것으로 알려졌다.

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1987년 MBC 드라마본부 프로듀서로 입사한 안 감독은 '하얀거탑' '아내의 자격' '밀회' '풍문으로 들었소' '밥 잘 사주는 예쁜 누나' '봄밤' '졸업' '협상의 기술' 등을 연출하며 한국 드라마계를 대표하는 연출가로 자리매김했다. 특히 '하얀거탑'으로 제43회 백상예술대상 TV부문 연출상을 받았으며 '밀회'로 두 번째 백상예술대상 연출상을 품에 안았다.

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고인의 유작은 오는 10월 방송 예정인 ENA '연애박사'다. 촬영과 편집은 이미 마무리된 것으로 알려졌다.

안판석 감독의 발인은 15일 오전 9시 30분이다. 장지는 서울시립승화원이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com