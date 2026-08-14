'11kg 감량' 홍현희, 얼굴 확 달라진 이유 알고보니.."샵뚱 떠나 새로운 샵" ('홍쓴TV')

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍현희가 11kg 감량 후 한층 달라진 모습으로 근황을 전했다.

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14일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '이것도 봐주세요 제발'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍현희는 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점' 녹화를 위해 이른 아침부터 집을 나섰다.

오전 7시 헤어·메이크업을 위해 샵으로 향한 홍현희는 "오랜만에 새벽 6시 반에 일어났다"며 하와이 여행 이후 찾아온 피로감을 털어놨다.

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PD가 "피곤하냐"고 묻자 홍현희는 "젊을 때 여행 다녀라"라며 현실적인 조언을 건네 웃음을 자아냈다.

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이른 아침부터 바쁜 일정이 이어졌지만 자기 관리도 놓치지 않았다. 홍현희는 차 안에서 틈틈이 팩을 붙이며 수분 관리에 나섰다.

이후 헤어·메이크업 샵에 도착한 홍현희는 "이것도 최초 공개다. 샵이 바뀌었다"며 새로운 변화를 알렸다.

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그는 "다이어트를 하고 나서 뭔가 변화를 주고 싶더라. 샵뚱님도 너무 바빠지셔서 새로운 마음으로 변신하고 싶어서 옮겼다"고 설명했다.

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홍현희는 최근 꾸준한 운동과 식단 관리를 병행하며 11kg을 감량해 화제를 모았다. 이후에도 SNS를 통해 요요 없이 늘씬한 몸매를 유지하고 있는 일상을 공개하며 꾸준한 자기 관리 근황을 전하고 있다.

새롭게 옮긴 샵에 대해서는 "여기 진짜 예약하기 너무 힘들다. 신부님들 예약이 풀로 차 있는 곳"이라며 만족감을 드러냈다.

렌즈를 착용하는 과정에서는 애를 먹기도 했다. 어렵게 렌즈를 착용한 홍현희는 "예뻐지려면 이렇게 고생이 따른다. 쉽지 않다"며 특유의 유쾌한 입담을 뽐냈다.

11kg 감량 이후 외모뿐 아니라 생활 습관까지 변화를 이어가고 있는 홍현희의 모습에 팬들의 관심이 이어지고 있다.

한편 홍현희는 인테리어 디자이너 제이쓴과 2018년 결혼했으며 슬하에 아들 하나를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com