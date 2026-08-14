"차마 말 못할 고민" 김승혜, 출산 56일 앞두고 결국 고백...32주차 현실 고충

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[스포츠조선 김수현기자] 출산을 두 달여 앞둔 코미디언 김승혜가 만삭 임산부로서 겪는 현실적인 신체 변화와 고충을 솔직하게 털어놓아 많은 공감을 사고 있다.

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14일 김승혜는 자신의 SNS를 통해 출산까지 단 56일을 남겨둔 근황을 전했다.

그는 "임신 32주 차, 차마 말할 수 없는 고민"이라는 글과 함께 짧은 영상 한 편을 게재했다.

공개된 영상 속 김승혜는 외출을 위해 기분 좋게 현관을 나서던 중 갑작스럽게 재채기를 하더니 순간 당황한 표정으로 멈칫했다. 이어 무언가를 직감한 듯 발걸음을 돌려 다시 집 안으로 들어가는 모습을 보였다. 이어진 장면에서는 양치를 하던 중 혀를 닦다 살짝 구역질을 했고, 이내 눈을 질끈 감으며 난감해했다.

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임신 32주 차에 접어든 그가 밝힌 '말 못 할 고민'은 바로 임산부 상당수가 겪는 만삭 요실금 증상이었다.

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태아가 자라면서 방광을 압박해 재채기나 구역질 등 배에 순간적으로 힘이 들어갈 때 발생하는 자연스러운 고충을 유쾌하게 표현한 것이다.

해당 영상을 접한 '육아 선배' 코미디언 이은형은 "나는 지금도 가끔 그래..."라며 현실적인 댓글을 남겨 폭소를 자아냈다.

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반면 아직 만삭이 되지 않은 예비엄마 김지민은 "이게 뭔데! 나한테도 알려줘! 대비하게! 나 재채기 마니아란 말이야"라며 호기심 어린 반응을 보였다.

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한편 김승혜는 동료 코미디언 김해준과 오랜 공개 열애 끝에 지난해 결실을 맺고 결혼식을 올렸다. 현재 두 사람은 방송과 유튜브 등 다방면에서 활발한 활동을 펼치며 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com