'김구 증손자' 김용만 의원, '친일 논란' 하영에 "父母 못 정해도 이후 행동은 중요"('뉴스룸')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 백범 김구 선생의 증손자인 김용만 더불어민주당 의원이 증조부의 친일 행적으로 논란에 휩싸인 배우 하영을 향해 직접 메시지를 전했다. 조상은 스스로 선택할 수 없지만 그 과오를 알게 된 이후 어떤 행동을 보여주는지가 중요하다고 강조했다.

Advertisement

김용만 의원은 14일 방송된 JTBC '뉴스룸'의 인터뷰 코너 '단도직입'에 출연했다. 제81주년 광복절을 하루 앞두고 마련된 인터뷰에서 최근 연예계를 뜨겁게 달군 하영의 증조부 친일 논란도 언급됐다.

김 의원은 백범 김구 선생의 증손자다. 김구 선생의 차남 김신 전 공군참모총장의 손자이자 김양 전 국가보훈처장의 아들로 독립운동가 후손이라는 가족사를 이어오고 있다.

이날 앵커가 하영의 논란을 언급하자 김 의원은 "누군가의 자식으로 태어날 때 부모를 결정할 수는 없다"고 운을 뗐다. 선대의 행적을 후손이 선택할 수 없다는 점부터 분명히 한 것이다.

Advertisement

다만 김 의원은 그 사실을 알게 된 이후의 태도는 후손의 몫이라고 강조했다. 그는 선조가 걸어온 길이 독립운동일 수도 있고 반민족적 행위일 수도 있다며 이를 알게 됐을 때 "어떤 행동을 하느냐가 더 중요한 부분이라고 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

특히 선대의 과오 때문에 후손이 주눅 들 필요는 없다고 바라봤다. 김 의원은 앞으로 어떤 발걸음을 이어갈 것인지가 중요하다며 역사 정의의 관점에서 이를 해석하고 행동해주길 바란다는 뜻을 전했다. 그런 모습을 보여준다면 대중 역시 충분히 높게 평가할 수 있을 것이라고 덧붙였다.

하영을 향한 당부도 이어졌다. 김 의원은 하영을 둘러싼 이번 논란을 잘 알고 있다면서 "정말 책임 있는 모습 아름다운 모습을 보여주시기를 개인적으로는 희망하고 있다"고 밝혔다.

Advertisement

김 의원의 발언은 최근 하영을 향해 독립운동가 후손들이 잇따라 목소리를 내고 있는 상황에서 나와 더욱 눈길을 끈다. 앞서 독립운동가 송기주 선생의 외증손자인 이인철 변호사 역시 MBN '더 펀치'에서 하영과 가족에게 중국 상하이 대한민국 임시정부 청사를 직접 방문해볼 것을 권했다. 이 변호사는 자신이 임시정부 청사를 방문했을 당시 독립운동가들이 겪었을 고초를 떠올리며 큰 눈물을 흘렸던 경험을 언급하면서 하영 측 역시 역사의 현장을 직접 찾아 독립운동의 의미를 되새겨보길 바란다는 취지로 말했다.

Advertisement

하영을 둘러싼 논란은 지난 7일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'을 계기로 불거졌다. 당시 하영은 자신의 집안을 '4대째 의사 집안'이라고 소개하면서 증조부가 일본에서 의학을 공부하고 한양에서 양의원을 열어 고종 황제를 진료했다는 가족사를 공개했다. 방송 이후 하영의 증조부가 의사 안상호라는 사실이 알려졌고 그의 일제강점기 행적이 재조명되면서 논란이 확산됐다.

하영 측은 처음 관련 의혹을 부인했지만 추가 확인을 거쳐 입장을 정정했다. 하영 역시 지난 12일 자필 사과문을 공개하고 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일 행적을 알게 됐다고 밝혔다. 하영은 일제강점기라는 아픈 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 자랑처럼 언급한 것을 반성한다며 사과했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com