김선태, 독립유공자 후손에 1000만원 기부…'리센느 논란' 후 첫 행보

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[스포츠조선 조민정 기자] 리센느 원이를 향한 '2차 가해' 논란으로 고개를 숙였던 방송인 겸 유튜버 김선태가 이번에는 독립유공자 후손들을 위해 사비 1000만원을 내놨다. 웹예능 자진 하차까지 이어진 논란 이후 선보인 행보라는 점에서 눈길을 끈다.

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김선태는 14일 자신의 유튜브 채널에 '독립유공자 후손 홍보'라는 제목의 영상을 공개했다.

제81주년 광복절을 앞두고 충북 충주시 항일독립운동역사관을 찾은 김선태는 지역 독립운동의 역사를 돌아보고 독립유공자 후손들이 처한 현실을 직접 들었다. 이날 지역 광복회장은 1919년 용원 장터에서 벌어진 만세운동을 소개하며 당시 독립운동가들이 겪었던 고초와 희생에 대해 설명했다. "독립운동을 하면 3대가 망하고 친일을 하면 3대가 흥한다는 말이 결코 틀린 말이 아니다"라며 여전히 경제적인 어려움을 겪는 후손들이 적지 않다고 털어놨다. 실제로 관할 광복회원 96명 가운데 10명이 기초생활수급자 또는 차상위계층에 해당하는 것으로 전해졌다.

독립유공자 후손들이 받는 보상금에 대한 이야기도 나왔다. 김선태가 지원 규모를 묻자 윤경로 지회장은 독립운동 관련 서훈이 여러 단계로 나뉜다며 대통령 표창의 경우 월 98만원 정도가 지급된다고 설명했다.

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후손들의 현실을 직접 들은 김선태는 안타까운 마음을 드러냈다. 그는 국가를 위해 헌신한 이들에게 돌아가는 보상이 여전히 부족하다는 점이 가슴 아프다는 취지로 말한 뒤 독립유공자 후손들을 위해 사비 1000만원을 지원금으로 전달했다.

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그의 행보는 기부로 끝나지 않았다. 김선태는 구한말 대표적인 항일 의병장 유인석의 고손이자 유제함 의병의 증손인 독립유공자 후손의 집을 직접 찾았다. 후손이 살아가는 모습을 살펴본 그는 별도로 준비한 성금도 전달하며 독립운동가와 그 후손들에게 감사의 뜻을 표했다. 김선태는 경제적인 어려움만 지나치게 부각되는 것을 우려했다면서도 독립운동가들의 희생과 뜻을 기리는 마음으로 조금이나마 보탬이 되고 싶었다고 이번 콘텐츠의 취지를 설명했다.

이번 행보는 최근 김선태가 방송 활동을 둘러싼 논란으로 한 차례 홍역을 치른 뒤 공개됐다는 점에서도 관심을 모은다.

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김선태는 지난달 KBS 웹예능 '돈선태 성공시대'에서 걸그룹 리센느 원이가 과거 '무섭노'라는 표현을 사용했다가 온라인상에서 공격받았던 사건을 다시 언급하며 논란을 일으켰다. 당시 김선태가 원이에게 해당 표현을 다시 해달라고 요청하고 과거 논란에 대해 질문하는 장면 등이 공개되면서 이미 피해를 겪었던 당사자에게 논란을 다시 상기시킨 '2차 가해'라는 비판이 나왔던 것. 논란이 커지자 김선태는 자신의 판단이 무책임했다는 취지로 사과했다. 그는 리센느 소속사 대표에게도 직접 연락해 사과했고 이후 '돈선태 성공시대'에서 자진 하차했다. 이후 지난 7일에는 자신의 유튜브 채널을 통해 수염을 기른 채 홀로 지내는 모습을 담은 '김선태 근황' 영상을 공개하기도 했다.

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한편 김선태는 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 성공시키며 이름을 알린 충주시 공무원 출신으로 현재 개인 유튜브 채널 '김선태'를 운영하며 약 166만명의 구독자를 보유하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com