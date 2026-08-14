EXID 혜린, 月 매출 1.4억 타코집 사장 됐다…번아웃에 식당 알바 뛴 결과('휴먼스토리')

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[스포츠조선 조민정 기자] EXID 혜린이 번아웃을 딛고 타코집 사장으로 변신한 근황을 공개했다. 한때 오후 3~4시가 돼서야 침대에서 일어날 정도로 무기력한 시간을 보냈지만 식당 아르바이트를 계기로 다시 움직이기 시작했고 현재는 월평균 1억4000만원대 매출을 올리는 매장을 운영하고 있다며 달라진 모습을 전했다.

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14일 유튜브 채널 '휴먼스토리'에는 '잘나가던 걸그룹 EXID 혜린 식당에서 일하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 혜린은 서울 안국에 위치한 타코 매장에 직접 출근해 직원들과 함께 일했다. 앞치마를 두르고 주문을 확인하는가 하면 직접 음식을 만들고 손님을 응대하며 바쁜 점심시간을 보냈다.

지난 3월 문을 연 매장은 현재 운영 5개월째다. 혜린은 월매출을 묻자 "평균적으로 하면 1억4000만원"이라고 밝혔다. 이어 각종 비용을 제외하면 약 4000만원이 남는다며 혼자가 아닌 주변의 도움을 받아 매장을 운영하고 있다고 설명했다.

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화려한 무대에 서던 아이돌이 타코집 운영에 뛰어든 데는 이유가 있었다. 혜린은 방송 활동 특성상 자신이 일을 하고 싶다고 언제든 할 수 있는 것이 아니며 수입 역시 규칙적이지 않다고 털어놨다. 보다 안정적으로 생활할 수 있는 방법을 고민하다 평소 관심이 있던 요식업에 도전하게 됐다는 설명이다.

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특히 현재의 변화를 만들어낸 출발점은 과거 경험했던 번아웃이었다. 데뷔 15년 차인 혜린은 한동안 "내가 왜 살고 있지? 내가 어떤 걸 좋아하지? 나는 어떤 걸 잘할 수 있지?"라는 고민에 빠졌다고 밝혔다.

무기력함은 일상까지 무너뜨렸다. 오후 3~4시가 돼서야 일어나는 날이 이어졌고 침대 밖으로 나오는 것조차 쉽지 않았다고 했다. 혜린은 "일어나야만 하는 이유도 없었다"며 "나는 꿈을 잃었는데 또 꿈을 꿔야 했다. 그런데 춤이랑 노래 말고 뭘 했는지 혼자 뭘 해봤는지 생각하게 됐다"고 당시를 떠올렸다.

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그런 자신을 움직이게 하기 위해 선택한 것이 뜻밖에도 식당 아르바이트였다. 코로나19 당시 갑작스럽게 아르바이트를 시작한 혜린은 밖에서 일하며 자신과 다른 일상을 살아가는 사람들을 마주했다. 그는 "사람들이 이렇게 행복해하는데 나는 그 시간을 너무 허투루 보냈다는 게 충격적이었다"고 회상했다.

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아르바이트 경험은 새로운 가능성을 발견하는 계기가 됐다. 혜린은 그동안 춤과 노래밖에 해본 것이 없다는 생각에 연예 활동을 하지 못하게 되면 무엇을 하며 살아야 할지 불안했다고 털어놨다. 하지만 직접 다른 일을 경험하면서 생각이 달라졌다. 요식업이라는 새로운 분야에 도전한 것 자체가 자신에게 '다른 것도 할 수 있다'는 희망이 됐다고 밝혔다.

연예인이 다른 일을 한다는 주변의 시선을 내려놓는 과정도 필요했다. 혜린은 처음에는 연예인이 장사를 한다는 것을 바라보는 시선에 신경이 쓰였다면서도 "생각해보니 그런 걸 왜 신경 써야 하나 싶었다"고 말했다. 결국 연예인이라는 틀에서 벗어나면서 새로운 도전이 가능해졌다는 것.

현재 혜린은 타코집 사장으로 일하면서도 EXID 활동을 계속하고 있다. 아이돌 활동을 그만둔 것이 아니라고 강조한 그는 DJ와 뮤지컬 등으로도 영역을 넓히고 있다. 한때 침대 밖으로 나오는 것조차 버거웠던 시간은 약 2년간 이어졌다는 일화도 전했다. 당시 식당 아르바이트를 시작하지 않았다면 지금도 새로운 자신의 모습을 발견하지 못했을 것이라고 돌아봤다. 그러면서 비슷한 시간을 보내고 있는 사람들에게 "신발을 신고 잠깐 5분이라도 나가라"고 조언했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com