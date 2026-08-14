"적당히 하길" 경고 날린 손담비, 유튜브 잠시 쉬어간다…"내부 사정"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 내부 사정을 이유로 유튜브 콘텐츠 업로드를 한 주 쉬어간다고 밝혔다.

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손담비는 14일 자신의 유튜브 채널을 통해 "안녕하세요, 여러분! 담비손입니다"라며 영상 업로드와 관련한 공지를 게재했다.

손담비는 "이번 주는 내부 사정으로 인해 한 주간 영상 업로드를 쉬어가게 됐다"며 "기다려주신 분들께 죄송한 마음을 전한다"고 밝혔다.

다만 구체적으로 어떤 내부 사정인지는 따로 언급하지 않았다. 일시적인 휴식으로, 유튜브 활동 자체를 장기간 중단하는 것은 아니다.

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손담비는 "더 알차고 재미있는 영상 준비해서 다음 주에 건강하고 밝은 모습으로 찾아뵙겠다"고 다음 주 복귀를 예고했다.

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이어 "다들 건강 유의하시고, 기분 좋은 한 주 보내세요. 항상 응원해 주셔서 감사하다"고 팬들에게 인사를 전했다.

앞서 손담비는 지난달 여행 중 객실 안에서 운동화를 신은 채 침대에 앉아 있는 사진을 공개했다가 뜻밖의 갑론을박에 휩싸인 바 있다.

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당시 일부 누리꾼들은 호텔 침대 위에서 신발을 신고 있는 모습을 두고 "비매너 아니냐"는 반응을 보였다. 반면 개인적인 여행 사진을 두고 지나치게 지적하는 것 아니냐며 손담비를 옹호하는 반응도 이어졌다.

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논란이 계속되자 손담비가 직접 입을 열었다.

그는 이틀 뒤 자신의 SNS를 통해 "여기 신발 신고 들어가는 호텔이다. 심지어 새 신발이다. 뭐가 비매너일까요?"라고 반박했다.

이어 "적당히 하시길 바란다"고 불쾌한 심경을 숨기지 않으며 자신을 향한 과도한 지적에 선을 그었다.

이후 약 한 달 만에 손담비가 유튜브 한 주 휴식 소식을 전하면서 눈길을 끌었다.

다만 손담비 측은 이번 업로드 휴식에 대해 '내부 사정'이라고만 밝혔으며, 앞선 SNS 논란과의 관련성은 언급하지 않았다.

한편 손담비는 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했으며 지난해 4월 딸을 출산했다.

narusi@sportschosun.com