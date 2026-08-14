최준희, N번째 성형에..."엄마 최진실은 미소녀, 난 인조적" 쿨한 인정

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[스포츠조선 김수현기자] 故 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 세 번째 눈 성형수술 후 근황을 전하며 성형과 악플에 대한 소신을 솔직하게 밝혔다.

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14일 최준희는 자신의 SNS를 통해 "절개 쌍수 3일 차와 성형 소신 발언"이라는 제목의 영상을 게재했다.

최준희는 "많은 분이 제 쌍꺼풀 수술을 예쁘게 봐주셔서 너무 감사하다. 수술 3일 차인데 기분이 정말 좋다"며 "생각보다 붓기도 나쁘지 않고 부기 가라앉히는 식품을 미친 듯이 먹으니 잘 빠지는 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

이어 성형을 둘러싼 주변의 시선과 기사, 악플에 대해 쿨한 태도를 보였다.

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최준희는 "성형을 하면 생각보다 기사가 엄청 많이 나온다. 예전에는 솔직히 좀 스트레스를 받았지만, 비꼬듯이 올린 악성 기사를 빼고는 다 괜찮다. 내가 성형한 것은 팩트이기 때문"이라고 털어놨다.

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그는 "항상 말했지만 저는 한 번 사는 인생 '최준희의 최고 버전으로 살다가 가고 싶다'"라며 "연애 초창기에는 남자친구(현 남편)가 성형에 대해 보수적이고 걱정이 많았지만, 지금은 내가 논리적으로 '여기가 예뻐지고 싶다, 고민이다'라고 설명하면 다 이해해준다"고 덧붙였다.

이번이 세 번째 눈 수술이라고 밝힌 최준희는 그간의 성형 잔혹사도 전했다. "고등학교 1학년 때 100만 원 주고 싸게 첫 수술을 했는데 별로였다. 두 번째 수술은 마음에 들었지만 3~4년이 지나 한쪽에 다래끼가 나고 자꾸 비비다 보니 눈꺼풀이 풀리고 다른 쪽은 인라인이 됐다"며 "체중이 50kg대에서 41kg대로 확 빠진 것도 쌍꺼풀 라인에 영향을 준 것 같다"고 설명했다.

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'외모 정병은 언제 끝나냐'는 일부 누리꾼들의 반응에는 "수술하고 싶은 리스트가 아직 2~3개 더 남아있다. 그건 차근차근 하겠다"고 당당히 답했다.

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그러면서 "앞으로 또 기사가 많이 날 텐데 어쩔 수가 없다. 다들 엄마를 많이 닮았다고 하지만, 우리 엄마(故 최진실)는 완전 미소녀이자 여자 중 여자다. 저는 만들어낸 인조적인 퀸이기 때문에 계속 이런 삶을 살랍니다"라면서도 "하지만 난 너무 만족한다. 요즘 성형한다고 악플 달 게 뭐가 있나. 다들 하고 사는데"라고 특유의 쿨한 입담을 과시했다.

한편 2003년생인 최준희는 故 최진실과 야구선수 출신 故 조성민의 딸이다. 최근 오랜 기간 교제해 온 11세 연상의 남편과 결혼식을 올렸으며, 현재 인플루언서로서 팬들과 활발히 소통 중이다.

shyun@sportschosun.com