"대본에 라면 국물 뚝뚝"…전현무, 멕시코行 비행기서 '폭풍 라면 먹방' 딱 걸렸다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 월드컵 중계를 위해 멕시코에 다녀온 뒤 평소보다 두 배나 많은 라면을 먹었던 일화를 공개했다.

Advertisement

14일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4' 7회에서는 전현무와 곽튜브가 의정부를 찾아 현지인들의 추천을 받아 부대찌개 맛집을 방문하는 모습이 그려졌다.

이날 의정부를 처음 방문한 곽튜브는 "의정부는 처음 와본다"면서도 가장 먼저 떠오르는 음식으로 부대찌개를 꼽았다.

전현무 역시 부대찌개가 K푸드를 대표하는 음식 중 하나라며 곽튜브의 의견에 공감했다. 두 사람은 곧바로 거리로 나가 시민들에게 직접 맛집을 추천받았고, 현지 주민들의 선택을 받은 부대찌개 식당으로 향했다.

Advertisement

식당에 도착한 두 사람은 곳곳에 걸린 유명인들의 사인을 살펴보며 기대감을 드러냈다. 자리에 앉은 곽튜브는 현재도 의정부에 미군부대가 있는지 물으며 부대찌개의 탄생 배경에도 관심을 보였다.

Advertisement

이에 전현무는 과거 카투사 시험을 준비하던 시절 의정부에서 훈련을 받았던 경험을 떠올리며 이야기를 이어갔다.

잠시 후 기다리던 부대찌개가 등장하자 두 사람의 본격적인 먹방이 시작됐다. 이 과정에서 전현무는 최근 월드컵 중계 일정으로 멕시코에 3일간 다녀온 뒤 남다른 라면 먹방을 펼쳤던 일화를 공개했다.

Advertisement

전현무는 당시 평소 먹던 양보다 라면을 두 배가량 많이 먹었다고 털어놨다.

Advertisement

곽튜브도 당시 상황을 생생하게 기억하고 있었다. 그는 "라면 냄새가 가까이 나더라. 알고 보니 뒤에서 라면을 엄청 드시고 계시더라"고 전현무의 모습을 폭로해 웃음을 자아냈다.

전현무 역시 "대본에 라면 국물이 몇 방울 떨어져 있었다"고 셀프 폭로했다. 방송을 위한 대본을 보면서도 라면 먹방을 멈추지 못했던 당시 상황이 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com