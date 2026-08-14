테이, '전현무계획'서 4인분 먹고 또 집밥…전현무 "이건 미친 거 아니냐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 테이가 먹방 촬영에서도 배를 채우지 못해 집에 미리 밥까지 준비해놓는다는 놀라운 식사량을 공개했다.

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14일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 7회에서는 케이윌과 테이가 경기도 의정부로 맛집 여행을 떠난 전현무, 곽튜브의 '먹친구'로 합류했다.

이날 테이는 '전현무계획'에 다시 한번 출연했다. 이에 전현무는 테이와 함께했던 지난 촬영을 떠올리며 상상을 초월하는 그의 먹성을 폭로했다.

전현무는 당시 닭내장탕 등을 먹었던 것을 언급하며 "두 끼를 살벌하게 먹었다. 네 끼만큼 먹었다"고 회상했다.

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특히 테이가 "혼자 거의 4인분을 먹었다"면서도 촬영을 마치고 집에 돌아간 뒤 다시 식사를 했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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전현무는 당시 테이가 보내준 집밥 인증 사진까지 공개하며 "집에 가서 또 밥을 먹었다더라. 우리 걸 찍고"라고 말했다. 이어 믿기 어렵다는 듯 "이건 미친 거 아니냐"고 혀를 내둘렀다.

그러자 테이는 먹방 촬영이 있는 날의 특별한 준비 과정을 공개했다. 촬영장에서 아무리 먹어도 자신의 평소 식사량을 채우기 어렵다는 것.

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테이는 "이런 먹방 있는 날은 제 양을 못 채워서 가니까 집에 밥을 해놓고 온다"고 태연하게 밝혀 또 한번 놀라움을 자아냈다.

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즉 먹방 촬영에서 여러 음식을 맛본 뒤에도 배가 차지 않을 것을 예상해 귀가 후 먹을 음식까지 미리 준비해둔다는 설명이다.

이에 전현무가 "오늘도 저한테 인증샷 보낼 거냐"고 묻자 테이는 "원하시면 보내겠다"고 흔쾌히 약속했다.

테이는 이날도 말뿐이 아니었다. 실제 촬영 이후 테이가 보낸 음식 인증 사진이 공개되면서 연예계 대표 대식가다운 면모를 다시 한번 입증해 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com