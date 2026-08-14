전현무, 잦은 열애설 이유 있었나…"어머님들이 제보, 적은 내부에 있다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 자신을 둘러싼 잦은 열애설에 대해 유쾌하게 받아쳤다.

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14일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 7회에서는 케이윌과 테이가 경기도 의정부로 맛집 여행을 떠난 전현무, 곽튜브(곽준빈)의 '먹친구'로 합류했다.

이날 전현무와 곽튜브는 케이윌, 테이와 함께 의정부 '어깨뽕' 맛집 특집에 나섰다. 네 사람은 맛집 탐방을 이어가던 중 '의정부의 던전'으로 불리는 지하 포차를 찾았다.

가게에 들어선 전현무는 특유의 정겨운 분위기에 단번에 매료됐다. 그는 주변을 둘러보며 "이런 분위기를 너무 찾았다"고 만족감을 드러냈다.

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그러자 케이윌이 전현무의 '열애설'을 소환했다.

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케이윌은 "형이 이런 곳을 좋아하니까 기사가 많이 나오는구나"라며 전현무가 사람들의 눈에 띄기 쉬운 장소를 즐겨 찾는 탓에 열애설도 자주 불거지는 것 아니냐는 취지로 장난을 쳤다.

이에 전현무는 자신을 둘러싼 목격담이 어떻게 퍼지는지 직접 언급했다.

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전현무는 "다들 중간중간에 대포카메라로 찍더라"며 자신도 모르는 사이 사진이 찍힌다고 털어놨다.

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이어 "또 어머님들이 제보도 하더라"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

특히 전현무는 주변에서 자신의 일거수일투족이 포착되는 상황을 두고 "적은 내부에 있다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

앞서 공개 열애부터 여러 차례 뜻밖의 열애설까지 연애사가 꾸준히 관심을 받아온 전현무가 이제는 목격담과 제보까지 웃음 소재로 활용하며 특유의 입담을 보여줬다.

narusi@sportschosun.com