오종혁, "딸·아들, 임신한 배 모양 달라"...'임신 10개월' 박소영 딸 성별 적중 ('신랑수업')

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 박소영이 출산을 26일 앞둔 만삭 근황을 공개한 가운데, 클릭비 출신 오종혁이 태아의 성별을 단번에 맞혀 눈길을 끌었다.

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14일 방송된 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에는 '1세대 아이돌' 클릭비 오종혁과 '신랑수업' 시즌1에 출연했던 개그우먼 박소영이 게스트로 등장했다.

이날 만삭의 몸으로 스튜디오를 찾은 박소영은 "지금 임신 10개월 차다. 출산까지 26일 남았다"고 밝혀 출연진의 축하를 받았다.

특히 다섯 살 첫째 딸과 지난 5월 태어난 둘째 딸을 키우고 있는 오종혁은 박소영의 모습을 보자마자 "100% 딸이다"라고 자신 있게 말했다.

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이에 송해나가 "어떻게 아냐"고 묻자 오종혁은 배 모양을 근거로 들었다. 그는 "100%라고 한 게 아들의 배 모양은 양옆이 다 나온다. 딸은 배가 앞으로만 나온다"고 설명했다.

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실제로 박소영이 임신한 아이의 성별은 딸이었다. 오종혁의 예상이 정확하게 들어맞자 출연진들은 놀라움을 감추지 못했고, 현장에는 감탄이 이어졌다.

박소영은 앞서 2024년 5세 연하의 전 야구선수 문경찬과 결혼했다. 이후 지난 2월 시험관 시술을 준비하던 중 자연 임신에 성공했다는 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

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shyun@sportschosun.com