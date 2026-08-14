곽동연, 머리가 '골드키위' 됐다…입대 앞두고 파격 변신

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 곽동연이 입대를 앞두고 확 달라진 헤어스타일을 공개했다. 짧게 자른 금빛 머리를 '골드키위'에 직접 빗대며 유쾌하게 입대 준비에 나선 근황을 전했다.

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곽동연은 14일 자신의 SNS에 "Gold kiwi's short life"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

가장 눈길을 끈 것은 이전과 확연히 달라진 머리였다. 곽동연은 밝게 염색한 머리카락을 짧게 자른 모습으로 카메라 앞에 섰다. 직접 정수리 부분을 촬영해 짧아진 머리를 강조하는가 하면 선글라스를 쓰고 노트북 앞에 앉아 여유로운 일상을 보내는 모습도 공개했다.

특히 자신의 머리 사진 사이에 뜬금없이 골드키위 한 알의 사진을 끼워 넣어 웃음을 자아냈다. 짧고 촘촘하게 올라온 금빛 머리카락과 골드키위의 표면이 묘하게 닮은 모습이다. 곽동연 역시 게시물에 '골드키위의 짧은 인생'이라는 의미의 문구를 적으며 자신의 새로운 헤어스타일을 직접 골드키위에 비유했다.

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갑작스럽게 머리를 짧게 자른 이유는 군 입대를 앞두고 있기 때문으로 보인다. 곽동연은 오는 25일 육군 현역으로 입대한다. 별도의 공식 행사 없이 조용히 육군훈련소에 입소한 뒤 기초군사훈련을 받고 자대 배치를 받아 군 복무를 이어갈 예정이다. 입대를 불과 열흘가량 앞두고 군 생활을 위한 짧은 머리를 미리 공개한 셈이다.

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곽동연은 최근 입대를 앞둔 심경을 밝히기도 했다. 그는 언젠가는 다가올 순간이라고 생각하며 마음속에 품고 있었다며 대한민국 국민으로서 당연히 해야 하는 일이라는 담담한 생각을 전했다.

입대를 앞두고 있지만 작품을 통한 공백은 최소화될 전망이다. 곽동연은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'에 세자 역으로 특별출연했다. 군 복무 중에도 이미 촬영을 마친 작품 등을 통해 대중과 만날 예정이다.

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한편 곽동연은 2012년 KBS2 '넝쿨째 굴러온 당신'으로 데뷔했다. 이후 '구르미 그린 달빛' '빈센조' '눈물의 여왕' 등을 통해 이름을 알렸으며 최근에는 tvN 예능 '보검 매직컬'에서도 활약했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com