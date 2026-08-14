박소영, 임신 10개월인데.."♥남편, 아빠 될 준비 안됐다" 심각한 걱정 (신랑수업)

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 박소영이 출산을 앞두고 현실적인 고민을 털어놓은 가운데, 남편 문경찬은 자신만만한 예비 아빠의 모습을 보였다.

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14일 방송된 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에서는 출산을 앞둔 박소영과 남편 문경찬의 일상이 공개됐다.

이날 박소영은 남편과의 첫 만남에 대해 "원래 알고 지내던 사이였는데 나중에 다시 보니까 너무 괜찮더라"며 애정을 드러냈다.

하지만 출산을 앞둔 요즘 가장 큰 고민은 남편의 아빠 준비 상태였다.

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박소영은 "저희 남편은 '살아줘서 고맙다' 할 정도로 최고의 남편감이다. 그런데 남편이 저한테는 너무 최고의 남편이지만 아빠가 될 준비는 너무 안 돼 있는 것 같다"고 솔직하게 말했다.

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이에 문경찬은 "저는 실전에 강한 타입이다. 들이닥쳤을 때의 임기응변은 자신 있다. 저는 크게 걱정이 안 된다"며 여유로운 모습을 보였다.

두 사람은 곧 태어날 아기 '메리'를 맞이하기 위해 아기방 꾸미기에 나섰다. 몸이 무거워진 박소영을 대신해 문경찬이 무거운 물건을 옮기며 예비 아빠 역할을 톡톡히 했다.

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그러나 박소영의 마음은 여전히 불안했다. 그는 "요즘 걱정이 많다. 언제든 출산할 수 있는데 준비가 완벽하지 않다"며 "갑자기 신호가 와서 양수가 터졌다든지 그러면 나는 짐도 못 싸고 병원에 가는 거다"라고 털어놨다.

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문경찬이 "그러면 큰일 나지"라고 반응하자, 두 딸의 아빠인 오종혁이 현실적인 조언을 건넸다.

오종혁은 "사실 첫 아이 때는 아빠가 된다는 것 자체가 실감이 안 난다. 출산이 다가올수록 걱정만 된다. 출산 가방 생각할 여력이 없다"며 "둘째 때는 제가 먼저 챙겼다"고 문경찬의 상황에 공감했다.

앞서 두 사람은 체중 감량을 위한 노력 끝에 어렵게 임신에 성공한 것으로 알려졌다. 이제 남은 것은 출산 방법을 결정하는 일이다.

이후 두 사람을 위해 개그우먼들이 찾아왔고, 출산 전 마지막 파티도 열렸다. 문경찬은 선배 엄마들의 조언을 귀담아들으며 아기 인형을 직접 안아보는 등 아빠가 되기 위한 연습에 나섰다.

박소영과 문경찬은 2024년 5세 연하의 전 야구선수 문경찬과 결혼했다. 이후 지난 2월 시험관 시술을 준비하던 중 자연 임신에 성공했다는 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

shyun@sportschosun.com