"하영 증조부, 명백한 친일 행위"...결국 민족문제연구소까지 나섰다

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하영의 증조부 안상호를 둘러싼 친일 논란이 이어지는 가운데, 민족문제연구소가 직접 구체적인 행적을 공개하며 공식 입장을 밝혔다.

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14일 민족문제연구소는 '안상호 관련 논란에 대한 민족문제연구소의 입장'을 발표했다.

최근 안상호의 친일 행적과 후손들의 언행을 둘러싼 논란이 확산되면서 사실과 다른 주장이나 과도한 해석까지 뒤섞이고 있다며 사실관계 정리에 나선 것이다.

연구소는 안상호가 의사로 활동한 이력과 별개로 일제강점기 친일·부일 협력 행적이 확인된다고 밝혔다.

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연구소가 공개한 자료에 따르면 안상호는 1909년 안중근 의사에게 피살된 이토 히로부미를 추도하기 위한 '국민대추도회' 준비위원으로 참여했다.

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이후 일제 식민통치를 뒷받침한 경성부 협의회원을 지냈으며, 1922년부터 1927년까지 경성 종로금융조합 조합장을 맡은 것으로 나타났다.

특히 1916년에는 '내선융화'를 내세운 대정친목회 평의원으로 활동했다. 이후 반일운동 배척 등을 표방한 동민회에서도 회원과 평의원으로 이름을 올렸다.

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민족문제연구소는 대정친목회가 이완용, 민영휘, 조중응 등 친일 인사들을 중심으로 결성된 단체라는 점을 짚었다. 그러면서 안상호가 이 단체의 평의원으로 참여한 것을 두고 "부정할 수 없는 명백한 친일 행위"라고 판단했다.

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그동안 논란의 쟁점 중 하나였던 안상호가 '친일인명사전'에 등재되지 않은 이유에 대해서도 설명했다.

연구소는 2009년 '친일인명사전'을 발간할 당시 확보한 자료만으로는 안상호의 친일 행적이 선정 기준에 미달해 수록을 보류했다고 밝혔다.

그러나 사전에 이름이 없다는 이유만으로 친일 행적 자체가 없었다고 볼 수는 없다고 선을 그었다.

연구소는 "'친일인명사전'에 이름이 수록되어 있지 않다는 사실이 곧 '친일 행적이 없음'을 뜻하는 면죄부가 될 수는 없다"고 강조했다.

일각에서 제기된 '안상호가 전문직인 의사였기 때문에 친일인명사전에서 제외됐다'는 주장에 대해서도 사실이 아니라고 바로잡았다.

다만 연구소는 증조부의 행적을 이유로 하영 개인에게 책임을 묻거나 비난하는 것에는 분명하게 선을 그었다.

연구소는 이번 논란의 본질이 단순히 '친일파의 후손'이라는 사실 자체에 있는 것이 아니라 조상의 식민지 협력 이력을 충분히 성찰하지 않은 상태에서 이를 언급한 데 있다고 짚었다. 동시에 선대의 과오에 대한 책임을 후손에게 돌리는 연좌제적 비난 역시 정당화될 수 없다고 강조했다.

앞서 하영은 지난 7일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 출연해 증조부 안상호의 의료인 이력을 언급했다.

이후 안상호가 일제강점기 대정친목회 평의원으로 활동했던 기록 등이 알려지면서 친일 논란이 불거졌다.

당초 하영 측은 관련 의혹을 부인했지만 추가 자료를 확인한 뒤 입장을 정정했다. 하영 역시 자필 사과문을 통해 가족사를 충분히 알지 못한 채 가볍게 언급했다며 고개를 숙였다.

이런 가운데 일제강점기와 친일 문제를 연구해온 민족문제연구소가 안상호의 구체적인 행적을 공개하고 일부 활동에 대해 '명백한 친일 행위'라고 공식적으로 규정하면서 논란에 다시 관심이 쏠리고 있다.

narusi@sportschosun.com