'43세 돌싱' 김상혁, 소개팅녀에 "담배·성형 시술" 무례.."뺨 안맞은게 다행" (신랑수업)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 김상혁이 과거 소개팅에서 했던 실언을 돌아보며 따끔한 조언을 들었다.

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14일 방송된 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에서는 김상혁의 일상이 공개됐다.

현재 어머니와 함께 살고 있는 김상혁은 식사까지 직접 챙겨주는 어머니와 일상을 보내며 새로운 소개팅을 앞두고 이야기를 나눴다.

김상혁의 어머니는 아들의 첫 소개팅 결과를 궁금해했고, 김상혁은 지난 소개팅에서 자신이 했던 말들을 되짚어봤다.

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앞서 김상혁은 소개팅 상대에게 "담배 생각나면 나갔다 오셔도 된다", "시술 많이 하셨냐" 등의 발언을 해 주변을 경악하게 한 바 있다.

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이를 들은 어머니는 아들에게 단호하게 지적했다. 그는 "그건 네가 실수했다. 상대가 배려로 느껴야 배려다"라며 "그런 말은 하지 마라. 왜 하냐"고 호되게 혼냈다.

김상혁은 "만약 진짜 애연가면 어떻게 하냐"고 반문했지만, 이를 들은 오종혁은 "나중에 편해지면 본인이 말하는 거다. 기다려야 한다"며 김상혁을 타박했다.

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특히 소개팅 상대에게 "시술 많이 하셨냐"고 물었던 이유에 대해서도 김상혁은 나름의 해명을 내놨다.

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그는 "나이에 비해 관리를 잘하셨더라. 그래서 물어본 거다. 난 예뻐서 물어본 거다"라고 설명했다.

하지만 박소영은 소개팅 상대의 입장에서 공감했다. 그는 "소개팅에서 시술 얘기를 들으면 계속 거울 볼 것 같다. '내 얼굴 이상한가?' 싶어서"라고 말했다.

오종혁 역시 김상혁의 소개팅 영상을 직접 봤다며 냉정한 평가를 내렸다. 그는 "상혁이는 글렀다"고 말해 웃음을 자아냈다.

결국 김상혁이 "잘 안됐다"며 시무룩해하자 오종혁은 "뺨 안 맞은 게 다행이다"라고 말해 또 한 번 웃음을 안겼다.

shyun@sportschosun.com