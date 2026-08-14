김민정, 광복절 D-1 '미스터 선샤인' 친일파 딸 캐릭터 소환 "이맘때 꼭 떠올라"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김민정이 제81주년 광복절을 앞두고 8년 전 '미스터 션샤인' 속 이양화를 다시 꺼냈다. 친일파의 딸로 태어났지만 아버지와 정반대의 길을 택해 조국을 위해 싸웠던 인물을 소환하며 "대한민국 만세"를 외쳤다.

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김민정은 14일 자신의 SNS에 tvN 드라마 '미스터 션샤인' 촬영 당시 사진 여러 장을 공개했다. 그는 "이맘때가 되면 꼭 떠오르는 이양화"라며 자신이 연기했던 캐릭터를 다시 떠올렸다. 이어 "내가 만들어내면서도 닮고 싶던 그녀"라며 남다른 애정을 드러낸 뒤 "대한민국 만세"라고 적었다.

광복절을 앞두고 김민정이 8년 전 캐릭터를 다시 소환한 데에는 이양화가 걸었던 특별한 삶이 맞닿아 있다. 2018년 방송된 '미스터 션샤인'에서 김민정은 호텔 글로리의 사장 쿠도 히나를 연기했다. 쿠도 히나의 조선 이름이 바로 이양화다. 이양화는 대표적인 친일파로 그려진 이완익의 딸. 그는 아버지의 뜻에 따라 일본인 거부와 결혼해 쿠도 히나라는 이름으로 살아가지만 그의 선택은 아버지와 달랐다. 조선을 팔아 자신의 이익을 챙기는 아버지와 대립하며 자신만의 방식으로 조국을 돕기 시작했다. 호텔 글로리를 운영하며 얻은 정보를 활용해 고종과 연락을 주고받았고 제국익문사 요원으로 활동하며 조선을 위해 힘을 보탰다. 이후 일본군의 만행이 거세지면서 직접 싸움에 뛰어들었다. 특히 극 중 이양화는 친일파 아버지와 끝내 다른 길을 택했다는 점에서 강렬한 인상을 남겼다.

게시물을 접한 누리꾼들도 '미스터 션샤인' 속 이양화를 다시 떠올렸다. "광복절엔 쿠도 히나가 생각난다" "인생 캐릭터였다" "정말 멋진 역할이었다" 등의 반응을 보이며 김민정과 함께 작품을 추억했다.

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한편 '미스터 션샤인'은 신미양요 당시 미국으로 건너갔던 소년 유진 초이가 미군 장교가 돼 조선으로 돌아오면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 격변의 시대 이름 없이 조국을 지키기 위해 싸웠던 이들의 삶을 그려 큰 사랑을 받았다.

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김민정은 1988년 MBC 베스트셀러극장 '미망인'을 통해 아역배우로 데뷔했다. 이후 '뉴하트' '갑동이' '미스터 션샤인' '악마판사' 등 다양한 작품에서 활약했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com