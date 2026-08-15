EXID 혜린, '위아래' 대박이 무색…"음원수익 9대1, 내가 1"('휴먼스토리')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] EXID 혜린이 '위아래' 역주행으로 전성기를 누렸던 당시에도 생각만큼 많은 돈을 벌지는 못했다고 털어놨다. 음원 수익 배분에서 자신의 몫이 '1'이었다고 밝힌 데 이어 중국과 일본 진출을 앞두고 사드와 코로나19가 연이어 터지며 수익을 올릴 기회까지 놓쳤다고 고백했다.

Advertisement

14일 유튜브 채널 '휴먼스토리'에는 '잘나가던 걸그룹 EXID 혜린 식당에서 일하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 혜린은 EXID로 활발하게 활동하던 시절 실제 수입에 대한 질문을 받았다.

EXID는 2014년 발표한 '위아래'가 직캠 영상 등을 통해 뒤늦게 주목받으면서 음원 차트를 역주행했다. 이후 '아예' '핫핑크' 'L.I.E' 등을 연이어 히트시키며 대표적인 역주행 성공 신화의 주인공이 됐다.

Advertisement

화려한 전성기를 보낸 만큼 상당한 수익을 거뒀을 것이라는 예상과 달리 혜린의 답은 의외였다. 혜린은 "음원 수익도 있고 매니지먼트 수익도 있는데 저희는 음원 수익을 9대1로 받았다"고 밝혔다. 제작진이 혜린의 몫이 9였는지를 묻자 그는 곧바로 "아니요. 1이었죠"라고 답했다. 여기에 해당 수익을 멤버들이 다시 나눠야 했다고 설명했다.

Advertisement

혜린은 "많은 분들이 생각하시는 것처럼 그렇게 많이 벌지는 못했다"며 "음원 수익이 1이었지만 그것도 다섯 명이 또 나눠 가졌다"고 당시 상황을 전했다. 다만 구체적인 전체 수입을 공개하지는 않았다. 제작진이 EXID 활동 당시 수익이 100억원을 넘었는지를 묻자 혜린은 다른 멤버들의 수입까지 함께 공개될 수 있다며 말을 아꼈다.

더욱 아쉬웠던 것은 본격적인 해외 진출을 통해 수익을 확대할 기회가 연이어 무산됐다는 점이었다. 혜린은 "중국 활동을 하려고 하니까 사드였다"고 회상했다. 당시 EXID가 중국에서 상당한 관심을 받고 있었지만 사드 사태와 맞물리며 계획했던 활동에 제동이 걸렸다는 설명이다.

Advertisement

이후 일본 시장으로 눈을 돌렸지만 이번에는 코로나19가 찾아왔다. 혜린은 "일본 활동을 하려고 하니까 코로나였다"며 "돈 벌 수 있는 기회들이 다 날아가 버렸다"고 털어놓으며 "그래서 생각보다 제가 진짜 못 벌었다"며 "운도 실력이라는 말이 있는 것"이라고 담담하게 말했다.

Advertisement

시간이 흐른 뒤 다시 해외 활동에 나설 수도 있었지만 아이돌 시장의 빠른 변화 역시 현실적인 벽이었다. 혜린은 "이 세계는 조금만 활동을 안 하면 잊혀지고 지워지는 곳"이라며 활동 공백 사이 새로운 가수들이 등장하는 현실을 언급했다.

그럼에도 아이돌로 활동했던 시간을 후회하지는 않는다고 했다. 자신의 선택이었던 만큼 결과 역시 스스로 책임져야 한다고 생각했고 무엇보다 무대에 서는 순간만큼은 행복했다고 돌아봤다. 다만 안정적이지 않은 연예계 수입은 이후 새로운 일을 찾게 된 이유 중 하나가 됐다.

혜린은 방송은 자신이 일을 하고 싶다고 언제든 할 수 있는 직업이 아니며 수입 역시 규칙적이지 않다고 설명했다. 이에 안정적인 생활을 할 수 있는 방법을 고민하다 요식업에도 뛰어들었다고 덧붙였다.

현재 혜린은 서울 안국에서 타코 매장을 운영중인 근황을 전했다. 지난 3월 문을 연 매장은 월평균 약 1억4000만원의 매출을 기록하고 있으며 혜린은 각종 비용을 제외하면 약 4000만원이 남는다고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com