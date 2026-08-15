고아성, 故 안판석 감독 '어부바'했던 11년 전…사진으로 추모 '먹먹'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고아성이 고(故) 안판석 감독과 함께했던 11년 전 순간들을 다시 꺼냈다. 환하게 웃던 고인의 모습부터 촬영장에서 함께했던 시간까지 사진으로 되짚으며 세상을 떠난 스승을 추억했다.

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고아성은 14일 자신의 SNS를 통해 별다른 설명 없이 안판석 감독의 생전 모습이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 안 감독은 소파 한가운데 앉아 배우들과 함께 환하게 웃고 있다. 테이블 위에는 여러 신문이 펼쳐져 있고 편안한 차림의 안 감독은 양옆에 앉은 이들과 여유로운 시간을 보내고 있다.

고아성이 안 감독과 함께한 모습도 공개됐다. 촬영 현장으로 보이는 공간에서 고아성이 카메라를 바라보고 있는 가운데 안 감독은 옆자리에서 어딘가를 응시하고 있다. 두 사람이 한 작품을 만들며 함께했던 시간이 고스란히 담겼다.

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다른 사진에는 배낭을 멘 채 계단을 오르는 안 감독의 모습이 담겼다. 뒷짐을 진 채 어딘가를 향해 걸어가는 자연스러운 순간으로 촬영 현장에서 포착된 고인의 평소 모습이 눈길을 끈다.

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고아성과 안판석 감독의 인연은 2015년 SBS 드라마 '풍문으로 들었소'로 거슬러 올라간다. '풍문으로 들었소'는 대한민국 최상류층의 허위의식과 속물근성을 풍자한 블랙코미디. 안판석 감독이 연출하고 정성주 작가가 집필했다. 고아성은 극 중 평범한 집안에서 자란 서봄 역을 맡아 이준과 호흡을 맞췄다.

사진제공=SBS

당시 고아성과 안 감독의 남다른 현장 관계가 화제가 되기도 했다. '풍문으로 들었소' 촬영 당시 다리가 불편했던 안 감독을 고아성이 직접 업고 이동하는 모습이 공개된 것. 당시 제작진에 따르면 고아성이 먼저 '어부바'를 자청한 것으로 전해져 훈훈함을 안겼다.

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한편 안판석 감독은 지난 12일 뇌출혈로 투병하던 중 세상을 떠났다. 향년 65세. 지난해 폐암 진단을 받고 치료를 이어오던 중 최근 뇌출혈로 쓰러져 입원 치료를 받아온 것으로 알려졌다.

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안 감독은 1987년 MBC 드라마본부 프로듀서로 입사해 '하얀거탑' '아내의 자격' '밀회' '풍문으로 들었소' '밥 잘 사주는 예쁜 누나' '봄밤' '졸업' '협상의 기술' 등을 연출하며 한국 드라마계를 대표하는 연출가로 활약했다.

오는 10월 방송 예정인 ENA '연애박사'는 안 감독의 유작이 됐다. 촬영과 후반 작업은 이미 마무리된 상태로 예정대로 시청자들과 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com