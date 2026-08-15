전현무, 광복절 앞두고 고려인 강제이주 역사 술술 읊었다[나혼산]

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[스포츠조선 조민정 기자] 전현무가 제81주년 광복절을 하루 앞두고 카자흐스탄에서 고려인들의 아픈 역사를 되짚었다. 시장에서 우연히 발견한 김치 하나를 시작으로 고려인 강제이주와 현지에서 당근김치가 탄생한 배경까지 술술 설명해 눈길을 끌었다.

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14일 오후 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 모처럼 1박2일의 휴일을 맞은 전현무가 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.

목적지조차 정하지 않고 인천공항으로 향했던 전현무는 출국 전광판을 살펴보다 알마티를 여행지로 결정했다. 현장에서 항공권을 구매한 그는 약 7시간의 비행 끝에 카자흐스탄에 도착했다. 알마티에서 전현무가 처음으로 향한 곳은 현지 전통시장인 그린 바자르였다.

시장을 둘러보던 전현무의 시선을 붙잡은 것은 뜻밖에도 익숙한 음식이었다. 한 가게에서 김치를 발견한 전현무는 "어? 김치다"라며 반가움을 감추지 못했다. 현지에서는 '동양식 샐러드'라는 이름으로 김치가 판매되고 있었다.

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전현무는 "우리 고려인들의 음식이 있다는 것에 내가 중앙아시아에 온 게 맞구나. 카자흐스탄에 왔구나"라며 반가워했다. 이를 지켜보던 박지현이 카자흐스탄에도 고려인들이 살고 있는지 묻자 전현무는 곧바로 설명에 나섰다. 그는 "고려인 분들이 계신다. 많이 계신다"며 현지에서 고려인을 '까레이스키'라고 부른다고 설명했다.

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특히 이날 시장에는 한국에서 흔히 볼 수 있는 배추김치뿐 아니라 오이김치와 당근김치 등이 판매되고 있어 무지개 회원들의 호기심을 자극했다.

전현무는 그중에서도 당근김치에 얽힌 고려인들의 역사를 설명했다. 그는 "고려인 동포들을 농사도 안 되는 땅에 강제 이주시켜서 고려인이 생긴 것"이라며 "김치를 먹고 싶은데 배추가 없어서 당근으로 담근 것"이라고 말했다. "슬픈 역사"라고 덧붙이며 음식 하나에 담긴 고려인들의 아픈 과거를 되짚었다. 하필 해당 에피소드가 방영된 날이 제81주년 광복절을 불과 하루 앞둔 것이어서 더욱 눈길을 끌었다.

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한편 전현무는 이날 두 달 넘게 이어진 바쁜 일정 끝에 얻은 1박2일 휴가를 이용해 카자흐스탄으로 향했다. 토요일 오전 다시 국내 스케줄을 소화해야 하는 상황에서도 약 7시간 거리의 알마티를 선택해 무지개 회원들을 놀라게 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com