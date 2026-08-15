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'제이쓴♥' 홍현희, '어른 따라하는' 5세 子 준범이 행동에 충격..."다 흡수해"

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'제이쓴♥' 홍현희, '어른 따라하는' 5세 子 준범이 행동에 충격..."다 흡수해"

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 홍현희가 바쁜 일정 속에서 느낀 '워킹맘'으로서의 안타까운 속내와 5세 아들 준범 군의 폭풍 성장 근황을 전했다.

14일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 홍현희가 촬영 전 헤어와 메이크업을 받으며 스태프들과 담소를 나누는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 홍현희는 출근길 상황을 떠올리며 워킹맘의 애환을 털어놨다.

그는 "아침에 후딱 나왔어야 했는데, 내가 딱 나가려고 외출 준비를 마친 상태에서 준범이가 깼다"며 "자기가 울 겨를도 없이 내가 옷을 다 입고 나가려는 걸 보더니 그냥 담담한 척하더라. 그 모습이 더 마음 아팠다"고 고백했다.

이어 "'나가지 마' 하고 떼를 쓰지도 못하고 참아내는 모습이 오히려 더 신경 쓰였다"며 덤덤하게 엄마의 출근을 받아들인 아들의 의젓함에 미안한 마음을 내비쳤다.

그런가 하면 준범 군의 남다른 관찰력과 조기 교육 효과에 놀란 에피소드도 공개했다.

'제이쓴♥' 홍현희, '어른 따라하는' 5세 子 준범이 행동에 충격..."다 흡수해"

홍현희는 "엊그저께 집에서 회의를 했다. 이모, 삼촌들이 노트북을 꺼내 일하는 모습이 인상적이었나 보다"라며 "갑자기 자기도 '타요' 장난감 노트북을 들고 와 옆에 앉더니 영어 타자 맞추기를 막 하더라"고 말했다.

그러면서 "지금부터 어른들의 모든 행동을 흡수하고 따라 하는 시기인 것 같다. 아이가 영어를 하는 모습을 보고 제이쓴과 둘 다 깜짝 놀랐다"고 덧붙였다.

이에 한 스태프가 "제이쓴 오빠는 집에서 한 번씩 영어로 질문하시던데"라고 언급하자, 홍현희는 "맞다. 그래서 나는 (영어로) 대화를 많이 못 한다"라고 솔직하게 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편, 홍현희는 지난 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com

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