전현무, 아침 라디오 DJ 시절 지각만 4번…"앞 시간대 DJ가 대신 오프닝"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 과거 아침 라디오 DJ로 활동하며 네 차례나 지각했던 아찔한 경험을 털어놨다.

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14일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획4' 7회에서는 전현무와 곽튜브, 테이, 케이윌이 함께 의정부 맛집을 찾아 나선 모습이 그려졌다.

이날 대화 도중 화제는 테이가 4년째 진행하고 있는 아침 라디오로 향했다.

전현무는 오전 7시 라디오를 오랫동안 진행하고 있는 테이에게 "1년 하고 나가떨어질 거라고 생각했는데 대단하다"며 놀라워했다.

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과거 자신 역시 아침 라디오를 진행했던 전현무는 이른 시간대 방송의 장단점을 누구보다 잘 알고 있었다.

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전현무는 "오전 라디오의 강점은 청취율이 좋다는 거다"라면서도 "문제는 밤에 아무것도 못하고 너무 졸리다는 것"이라고 경험담을 털어놨다.

이에 곽튜브는 두 사람에게 생방송에 지각한 적이 있는지 물었다.

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테이는 4년간 라디오를 진행하면서 지각한 것은 단 한 번뿐이라고 밝혔다. 그러자 전현무가 자신의 기록을 공개했다.

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전현무는 "나는 DJ를 2년 6개월 했는데 지각을 4번 했다"고 고백해 웃음을 자아냈다. 테이보다 진행 기간은 짧았지만 지각 횟수는 네 배였던 것.

더욱 아찔한 상황도 있었다. 전현무는 자신이 제시간에 도착하지 못하면서 "전 프로그램 DJ가 대신 오프닝을 해줬다"고 회상했다.

생방송 특성상 DJ가 늦는다고 방송 시작을 미룰 수도 없는 상황. 결국 앞 시간대 DJ가 자리를 지키며 전현무 대신 방송의 문을 열었던 셈이다.

과거 아침 라디오 DJ로 활약했던 전현무가 자신의 '지각 흑역사'까지 솔직하게 공개하며 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com