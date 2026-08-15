"내가 배우인 거 몰라?"…조인성, 윤경호 휴대폰 속 '저장명' 보고 폭풍 서운

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 조인성이 윤경호의 휴대전화에 저장된 자신의 이름을 우연히 확인한 뒤 서운함을 드러냈던 일화가 공개됐다.

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14일 유튜브 채널 '그냥진구'에는 '[구라디오] 막노동러와 조커와 급식 아저씨가 만나면 벌어지는 일 (feat. 가락시장 하역왕)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 배우 조정석과 윤경호가 출연해 진구와 이야기를 나눴다.

이날 진구는 조정석과 윤경호에게 평소 지인들의 연락처를 어떤 방식으로 저장하는지 물었다.

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조정석은 진구와 윤경호의 연락처를 별다른 수식어 없이 본명 그대로 저장해뒀다고 밝혔다.

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반면 윤경호는 상대방의 이름뿐 아니라 직업과 관계까지 함께 적어놓는다고 했다.

윤경호는 "정석이는 기억력이 좋아서 그럴지 모르겠지만 나는 이름만으로 연상이 안 되는 경우가 있다"며 "이름 뒤에 직업과 관계를 다 저장한다. 작품도 저장하기도 한다"고 설명했다.

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그는 이렇게 자세하게 연락처를 저장하는 이유에 대해 "안 그러면 실수할 때가 있더라"고 덧붙였다.

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그러면서 윤경호는 자신의 독특한 연락처 저장법 때문에 조인성에게 뜻밖의 서운함을 샀던 일화를 꺼냈다.

조인성의 연락처 역시 같은 방식으로 저장해뒀는데, 조인성이 우연히 윤경호의 휴대전화 화면을 보면서 자신의 저장명을 발견했다는 것.

윤경호는 "조인성도 그렇게 저장해놨는데 인성이가 우연히 내 핸드폰을 봤나 보다"라며 당시 조인성의 반응을 전했다.

조인성은 자신의 이름 옆에 '배우'라는 직업이 적혀 있는 것을 보고 "형 서운하다. 내가 배우인 걸 몰라서 배우라고 써놨냐"고 말했다고.

예상치 못한 조인성의 반응에 윤경호는 한참 동안 자신의 연락처 저장 방식을 설명해야 했다고 털어놨다.

윤경호는 "나는 진짜 다 그렇게 해"라고 강조하며 조인성에게만 특별히 '배우'라는 수식어를 붙인 것이 아니라고 해명해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com