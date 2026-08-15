'임신 14주' 김준호♥김지민, 내년 2월 '순풍 출산' 예고.."성별 다음주 공개"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김지민이 임신 14주차 근황과 함께 출산 예정일, 태아 성별 등에 대한 궁금증에 직접 답했다.

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14일 김지민은 팬들과 '무엇이든 물어보세요'를 진행하며 임신과 결혼 생활에 대한 다양한 질문에 솔직하게 답했다.

이날 김지민은 "출산 예정일이 언제이신가요. 성별도 궁금해요"라는 팬의 질문을 받았다.

이에 김지민은 "성별은 다음 주쯤 나올 것 같다"며 "출산 예정일은 2월 초에 순풍 예정"이라고 밝혔다. 현재 임신 14주차라는 사실도 함께 공개했다.

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결혼 후 달라진 점에 대한 질문에도 답했다. 김지민은 '결혼하고 좋은 점'에 대해 "뭐든 같이 하는 거"라며 "그만큼 책임감이 두 배지만 함께하는 성취감도 배다"라고 말했다. 남편 김준호와 함께하는 신혼 생활에 대한 행복감을 드러낸 셈이다.

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시험관 시술을 통해 임신에 성공한 비결도 전했다.

김지민은 "먼저 내 몸의 모든 수치를 정상으로 돌리는 데 사활을 걸었다"며 "그리고 교수님을 잘 따라갔다"고 밝혔다.

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이어 "그래서 좀 미뤄진 적도 있었다. 지금 와보니 다 그럴 이유가 있었더라"며 임신을 준비하는 과정에서 의료진의 조언을 따르는 것이 중요했다고 강조했다.

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한편 김지민은 개그맨 김준호와 약 3년간의 열애 끝에 지난해 결혼했다. 오랜 연애 끝에 부부가 된 두 사람은 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행했고, 지난달 30일 임신 소식을 직접 전하며 많은 축하를 받았다.

shyun@sportschosun.com