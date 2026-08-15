'43세 돌싱' 김상혁, 연수입 2억 5천·자가까지 있는데...결정사 "비호감 될수도"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 김상혁이 결혼정보회사를 찾아 자신의 결혼시장 경쟁력을 직접 점검했다. 연수입부터 자산, 자가 보유 여부까지 공개하며 재혼을 위한 자기객관화에 나섰다.

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14일 방송된 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에서는 소개팅에 한 차례 실패한 김상혁이 결혼정보회사를 찾는 모습이 공개됐다.

김상혁은 "전문가분에게 저의 현 상태와 결혼시장에서 저의 위치나 정보를 얻고자 방문했다"며 "자기객관화가 필요한 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.

커플 매니저는 선호·기피 사항 등을 확인한 뒤 김상혁의 조건을 바탕으로 결혼 가능성을 평가한다고 설명했다.

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김상혁은 "일단 결혼에 진지한 상황이다. 나이가 들면 들수록 삶을 같이 보낼 짝꿍이 있으면 좋겠다는 생각이 든다"며 진지한 결혼 의지를 드러냈다. 이어 "초혼과 재혼 매칭의 차이가 크냐"고 물으며 재혼에 대한 조심스러운 고민도 내비쳤다.

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커플 매니저는 "요즘에는 이혼이 많아서 재혼 확률도 많다"고 답했다.

본격적인 프로필 작성에 들어가자 김상혁의 조건들이 하나둘 공개됐다. 올해 43세인 김상혁은 동안 외모로 칭찬을 받았고, 오종혁 역시 "요즘 외모 포텐이 터졌다"고 거들었다.

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키는 179cm였다. 김상혁이 "이런 부분도 상대방에게 어필이 되냐"고 묻자 커플 매니저는 "많이 어필이 된다. 요즘에는 남자 키와 외모를 많이 본다"고 답했다.

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최종 학력에 대해서는 "원래 02학번이지만 대학교 졸업을 못 했다"고 솔직하게 밝혔다.

현재 직업도 공개했다. 김상혁은 의류 매장 운영을 비롯해 가방 디자인, 모델 활동, 요식업 등을 하고 있다고 설명했다.

특히 눈길을 끈 것은 경제적인 조건이었다. 김상혁은 전체 연수입이 1억원에서 2억5000만원 수준이라고 밝혔으며, 현재 자산으로는 가상화폐와 주식 약 1억원, 현금 약 1억원을 보유하고 있다고 공개했다. 여기에 자가도 소유하고 있다고 전했다.

다만 커플 매니저는 단순히 경제적인 조건만으로 판단하지 않았다. 직업의 안정성과 현재 어머니와 함께 거주하고 있다는 점을 우려하며 김상혁의 조건을 꼼꼼하게 확인했다.

특히 어머니와의 동거에 대해서는 "어머니를 공경하는 면은 어떤 여성분에게는 어필이 될 수 있지만 어떤 분에게는 비호감이 될 수도 있다"고 현실적인 조언을 건넸다.

김상혁이 원하는 상대의 조건도 공개됐다. 그는 "나이 차이가 너무 많이 나면 노후에 안 맞을 수도 있을 것 같아서 적당한 나이 차였으면 좋겠다"며 "직업은 불법만 아니면 괜찮다"고 밝혔다.

한편 김상혁은 1999년 클릭비로 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 2019년 6세 연하의 쇼핑몰 CEO 송다예와 결혼했으나 약 1년 만에 이혼했다.

shyun@sportschosun.com