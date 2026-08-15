고아성 '어부바'→김희애 "감사하고 존경…故 안판석 감독, 오늘(15일) 발인

사진=사진공동취재단

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[스포츠조선 이지현 기자] '드라마 거장' 고(故) 안판석 감독이 동료들의 애도 속 영면에 든다.

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15일 오전 9시 30분 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에서 안판석 감독의 발인이 엄수된다. 지난 12일 세상을 떠난 지 사흘 만이다.

안 감독은 최근 뇌출혈로 쓰러져 입원 치료를 받아왔으나 끝내 회복하지 못하고 별세했다. 향년 65세. 지난해 폐암 진단을 받고 치료를 이어오던 중 뇌출혈까지 겹친 것으로 알려져 안타까움을 더했다.

1961년생인 안 감독은 1987년 MBC 드라마본부 프로듀서로 입사해 연출자의 길을 걸었다. 이후 '하얀거탑', '아내의 자격', '밀회', '풍문으로 들었소', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '봄밤', '졸업', '협상의 기술' 등 수많은 작품을 선보이며 한국 드라마계를 대표하는 연출가로 자리매김했다.

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특히 배우의 섬세한 감정선을 포착하는 연출과 현실을 날카롭게 들여다보는 작품 세계로 자신만의 색깔을 구축했다. 갑작스러운 비보가 전해지자 안 감독과 작품을 함께했던 배우들의 추모도 이어졌다.

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'아내의 자격'과 '밀회'로 두 차례 호흡을 맞춘 김희애는 "감독님 덕분에 좋은 작품을 두 편이나 함께할 수 있었습니다"라며 "제 연기를 인정해 주시고 소중한 기회를 주신 감독님, 진심으로 감사드리고 존경합니다"라고 고인을 애도했다.

안 감독과 오랜 인연을 맺었던 김혜수 역시 비보를 접한 뒤 "소식을 듣고 오랫동안 멍했다"고 먹먹한 심경을 전했다. 이어 "마지막 순간까지 연출자로서 놓지 않았던 분"이라며 자신의 삶 마지막까지 작품에 바친 고인을 향한 존경심을 드러냈다.

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2024년 tvN 드라마 '졸업'에서 함께한 정려원도 안 감독을 추억했다. 정려원은 "많은 배우의 마음속에 스파크를 일게 해주셔서 감사하다"며 "감독님이 해주시는 그 '1등' 도장이 너무 받고 싶어서 배우들이 얼마나 열심히 했는지 모르실 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "그런 마음으로 촬영 내내 지낼 수 있어서 행복했다"고 고마움을 전했다.

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'풍문으로 들었소'로 인연을 맺은 고아성은 말 대신 11년 전 추억이 담긴 사진들을 꺼내 들었다.

고아성은 14일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 안 감독의 생전 모습이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다. 사진에는 배우들과 한자리에 앉아 환하게 웃고 있는 안 감독부터 촬영 현장에서 고아성과 나란히 앉아 있는 모습, 배낭을 멘 채 계단을 오르는 평범한 순간까지 담겼다.

두 사람은 2015년 SBS '풍문으로 들었소'에서 감독과 배우로 만났다. 당시 고아성은 평범한 집안에서 자란 서봄 역을 맡아 이준과 호흡을 맞췄다.

특히 촬영 당시 두 사람의 각별했던 관계가 화제가 되기도 했다. 다리가 불편했던 안 감독을 고아성이 직접 업고 이동하는 모습이 공개된 것. 당시 제작진에 따르면 고아성이 먼저 '어부바'를 자청했던 것으로 전해졌다. 11년이 흐른 뒤 고아성이 다시 공개한 사진들은 별다른 설명이 없어도 고인을 향한 그리움을 짐작하게 했다.

이 밖에도 배우 김지훈, 임성민, 이서환, 오륭, 홍인 등 안 감독과 인연을 맺었던 동료들이 잇따라 추모의 뜻을 전하며 그의 마지막 길을 배웅했다.

안 감독은 세상을 떠나기 직전까지 연출자로서 작품을 놓지 않았다. 지난해 이제훈, 김대명, 성동일 주연의 JTBC '협상의 기술'을 선보인 데 이어 오는 10월 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '연애박사'까지 연출했다.

'연애박사'는 안 감독의 마지막 작품이 됐다. 촬영은 지난 2월 이미 마쳤으며 후반 작업 역시 마무리된 상태로 알려졌다. 고인이 마지막까지 공들여 완성한 작품은 예정대로 오는 10월 시청자들과 만날 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com