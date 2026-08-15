이정은, 56세에 춤 개인레슨 받는 이유…"치매 방지, 대본 외울 때 느껴"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이정은(56)이 꾸준히 춤을 배우고 있는 뜻밖의 이유를 밝혔다.

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14일 유튜브 채널 '채널십오야'의 콘텐츠 '나영석의 와글와글'에는 "오합지졸 네 모녀의 복수혈전 경주기행"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이정은은 평소 춤 연습을 하는 이유에 대한 질문을 받았다. 함께 자리한 배우들은 이정은의 남다른 춤 실력을 언급하며 "진짜 잘한다", "가끔 춤 연습 영상을 단체 대화방에 올려준다"고 감탄했다.

특히 작품 촬영을 위한 준비가 아닌 평소에도 꾸준히 춤을 연습한다는 사실이 알려지자 "평소에는 춤 연습을 왜 하시는 거냐"는 질문이 나왔다.

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이에 이정은은 예상 밖의 답을 내놨다. 그는 "치매 방지로"라고 답한 뒤 "어느 날 뭔가를 외우는 게 둔탁해지는 거다"라고 털어놨다.

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배우에게 무엇보다 중요한 대본 암기 과정에서도 이전과 다른 변화를 느꼈다는 것. 이정은은 "대본 같은 걸 볼 때도 그렇고, 몸을 쓰는 거다. 그래서 '해야겠다'고 생각했다"며 춤을 배우기 시작한 계기를 설명했다.

단순히 취미로 가볍게 시작한 것도 아니었다. 이정은은 현재 개인 레슨까지 받으며 춤을 배우고 있다고 밝혔다. 특히 춤 선생님을 찾은 과정에서도 이정은 특유의 적극적인 면모가 드러났다. 그는 SNS에서 춤추는 모습을 보고 마음에 든 선생님에게 직접 DM(다이렉트 메시지)을 보냈다고 밝혔다.

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이정은은 "인스타그램을 보는데 춤추는 게 너무 좋아서 그분한테 DM을 보냈다"고 설명했다. 이에 나영석은 "선생님에게 직접 DM을 보내서 '저 춤 가르쳐 주세요'라고 한 거냐"고 놀라자 이를 인정했다.

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이어 "정은 선배가 되게 적극적인 타입"이라며 놀라워했고, 배우들은 평소 춤 실력에 대해서도 "아마 저희 중에 춤을 제일 잘 출 것"이라고 치켜세웠다.

실제로 이정은은 작품 안팎에서 남다른 리듬감과 춤 실력을 보여준 바 있다. 연기를 위해 몸을 쓰는 것을 넘어 스스로 느낀 변화를 계기로 꾸준히 새로운 동작을 익히고 있다는 점에서 그의 남다른 자기관리도 눈길을 끌었다.

olzllovely@sportschosun.com