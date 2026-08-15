'15년 콤비' 송혜교X서경덕, 광복절 맞아 7번째 영상 '박자혜의 삶' 공개

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[스포츠조선 이지현 기자] 제81주년 광복절을 맞아 배우 송혜교와 서경덕 성신여대 교수가 의기투합해 '만세운동을 이끈 간호사, 박자혜' 영상을 다국어로 제작하여 국내외 공개했다.

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이번 4분 분량의 영상은 서 교수가 기획하고 송혜교가 후원했으며, 한국어와 영어 내레이션을 각각 입혀 국내외 누리꾼에게 널리 전파중이다.

영상의 주요 내용은 1919년 조선총독부의원 간호사로 근무하던 중 3·1운동 부상자들을 치료하며 민족의 현실을 깨닫고, 간호사들의 독립운동 조직인 '간우회' 결성을 소개하고 있다.

특히 중국으로 망명해 신채호와 결혼하고, 귀국 후 나석주 의거를 돕는 등 독립운동의 길을 이어간 점을 상세히 조명했다.

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서 교수는 "대중들에게 잘 알려지지 않은 여성독립운동가들의 삶을 재조명하고 국내외 널리 소개하고자 정정화, 윤희순, 김마리아, 박차정, 김향화, 남자현에 이어 일곱번 째 영상을 제작했다"고 밝혔다.

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그는 "향후에도 더 많은 여성독립운동가들에 관한 다국어 영상을 시리즈로 제작하여 국내외로 꾸준히 알려나갈 계획"이라고 덧붙였다.

현재 유튜브 뿐만 아니라 각 종 SNS를 통해 전파중이며, 전 세계 곳곳의 한인 커뮤니티에도 영상을 공유해 널리 알리고 있다.

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한편 지난 15년간 서 교수와 송혜교는 전 세계에 남아있는 대한민국 독립운동 유적지에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조작품 등을 40곳에 기증을 해 왔다.

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olzllovely@sportschosun.com