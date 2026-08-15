홍지민, 父가 독립운동가였다…"훈장 받고서야 알아, 자랑스럽다 말 못했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS2 '불후의 명곡-광복 81주년 특집'에 출연한 뮤지컬 배우 홍지민이 '독립운동가 홍창식의 딸'로서 아버지를 향한 헌정 무대를 꾸민다.

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KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(15일) 방송되는 769회는 광복 81주년을 기념해 세상에 잘 알려지지 않은 6인의 독립운동가들의 삶을 재조명하는 '광복 81주년 무명의 헌신, 불멸의 노래' 특집으로 꾸며진다. 이를 위해 홍지민X양준모, 서문탁, 지선(loveholic), 한해X라포엠, 김준수X안예은, 임규형까지 각 장르를 대표하는 뮤지션 6팀이 출연해 감동의 무대를 선사한다. 또한 명곡판정단으로 독립유공자 후손 52명이 특별 초청돼 의미를 더한다.

이 가운데 실제 독립운동가의 후손인 뮤지컬 배우 홍지민이 경연자로 함께해 눈길을 끈다. 홍지민의 부친인 독립운동가 홍창식 선생은 비밀결사 백두산회 소속으로, 16세의 나이에 일본 군수물자를 폭파하는 임무를 수행하다 치안유지법 위반으로 옥고를 치렀으며 수감 중 광복을 맞았다. 이북 태생인 홍창식 선생은 광복 이후 찾아온 첨예한 이념 갈등에 휘말릴까 봐 자신의 독립운동 사실을 가족들에게조차 알리지 않았다고. 홍지민은 "저 역시 아버지가 건국훈장 애족장을 받고 나서야 과거 독립운동 이력을 알게 됐다"라고 밝혀 놀라움을 더한다.

이어 홍지민은 "사실 제 기억 속 아버지는 독립운동가라기보다는 음악과 책을 사랑하고 나눔을 좋아하셨던 아빠"라면서 "제 나이 스무 살 무렵에 돌아가시다 보니, 그전에는 아버지의 독립운동 이력에 대해 많이 알지 못했다. 자랑스럽다는 표현을 많이 해드리지 못해 속상함이 있다"라고 털어놓는다. 홍지민은 이 같은 마음을 담아 인순이의 '아버지'를 선곡한다. 자랑스러운 독립운동가이자 사무치게 그리운 아버지 홍창식 선생을 향해 미처 전하지 못했던 마음을 노래에 담는 것. 이에 독립운동가의 딸이 직접 아버지를 기리며 완성할 진정성 어린 헌정 무대에 귀추가 주목된다.

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한편 홍지민의 특별한 무대를 위해 '23년 차 뮤지컬 대부' 양준모가 지원 사격에 나서 관심을 높인다. 안중근 의사의 삶을 그린 뮤지컬 '영웅'에서 안중근 역으로 열연을 펼친 바 있는 양준모는 이번이 '불후' 첫 출연. 양준모는 "'불후'에 나와서 너무 영광"이라면서 "오늘은 100% 지민 누나를 지원하기 위해 나왔다"라며 든든한 의리를 드러낸다고 해 두 사람이 함께 완성할 무대에 기대가 모인다.

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'불후의 명곡-광복 81주년 무명의 헌신, 불멸의 노래' 특집은 오늘(15일) 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com