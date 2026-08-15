하하, '무도' 종영 8년 만 고백..."천재들 사이 자격지심 심했다" ('고막남친')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 방송인 하하가 MBC '무한도전' 활동 당시 누구에게도 쉽게 털어놓지 못했던 속마음을 고백했다.

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14일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 하하가 게스트로 출연했다.

이날 하하는 "이제는 봉인 해제를 할 수 있다"며 과거 MBC '무한도전'(이하 '무도')시절을 떠올렸다.

그는 "'무한도전'이 올해가 20주년이다"라면서 "'무도' 안에서가 제일 결핍이 심할 때였다. 자격지심이 어마어마하게 생긴 시기였다"라고 고백했다.

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이어 "그동안 이야기를 못 했다. 그 당시에 이야기했으면 '뺨 맞을 소리하고 있다'라고 이야기할지 모르겠지만, 천재들 사이에서 너무나 어중간한 내가 싫었다. 뭘 해도 안 되더라"라고 당시 심경을 밝혔다.

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하하는 "외모 비하는 아니지만 분장을 해도 명수 형은 아무것도 안 했는데 난리가 났다"라면서 "재수 없게 보일지 모르지만, 그들과 같이 있으면 내가 진짜 잘생겨 보일 때가 있다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 그는 "너무 어중간한 삶을 살았다"라면서 "물론 되게 좋은 시기였지만 목요일이 녹화였는데 화요일 밤부터 심장이 뛰어서 잠 못 이루는 날들을 많이 보냈다"라고 털어놨다.

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하하는 자신의 솔직한 감정과 이야기를 음악으로 풀어냈다. 그는 "예능에서는 서포터지만 무대에 서면 그 시간만큼은 내가 주인공이다"라며 "그래서 무대가 너무 좋은 것 같다"라며 음악과 무대를 향한 남다른 애정을 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com