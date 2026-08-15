이병헌♥이민정 3살 딸, 뜻밖의 기싸움...토끼 인형에 질세라 계속 소리

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이민정이 딸 서이 양의 귀여운 모습을 공개했다.

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이민정은 15일 자신의 SNS를 통해 "토끼와 기싸움"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 토끼 인형과 시간을 보내고 있는 이병헌, 이민정 부부의 3세 딸 서이 양의 모습이 담겨있다. 해당 토끼 인형은 사람이 말하면 그대로 따라 하는 인형이다.

서이 양은 토끼 인형을 바라보며 소리를 냈고, 인형이 자신의 소리를 그대로 따라 하자 다시 소리를 내며 반응했다. 인형이 계속해서 자신의 목소리를 따라 하자 서이 양 역시 지지 않고 연이어 소리를 내며 귀여운 신경전을 벌였다.

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이를 지켜보던 엄마 이민정은 딸의 귀여운 모습을 카메라에 담으며 "토끼와 기싸움"이라고 표현해 웃음을 유발했다.

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앞서 이민정은 지난해 4월 해당 채널을 통해 서이 양의 남다른 고집에 대해 이야기 한 바 있다.

당시 이민정은 "(서이가)우리를 다 잡아먹었다"라며 "반팔 핑크 티셔츠를 입었는데 추우니까 위에 뭘 입혀야겠더라. 근데 핑크 말고는 다 싫다고 하더라. 나랑 오빠(이병헌)랑 패딩이든 뭐든 핑크로 가져왔는데 '그 핑크는 내가 원하는 게 아니다'라고 하는 듯 계속 '아니'를 외치더라"고 털어놨다. 그러면서 이민정은 "딸은 처음이지 않나. 너덜너덜해졌다. '너무 세다'고 생각했다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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한편, 이민정은 배우 이병헌과 지난 2013년 결혼했으며, 슬하에 아들 준후 군과 딸 서이 양을 두고 있다. 최근에는 유튜브 채널과 SNS를 통해 소소한 가족 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com