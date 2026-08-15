아나운서♥미코 출신, 커플 탄생..“방송 후에도 여전히 교제 중”

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[스포츠조선 박아람 기자] SBS 아나운서 이인권과 미스코리아 출신 최정윤이 방송에서 맺은 인연을 실제 만남으로 이어가고 있다는 사실을 직접 알렸다.

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두 사람은 지난 14일 각각 개인 계정에 함께 찍은 사진을 공개하며 현재도 좋은 관계를 이어가고 있다고 전했다. 이인권과 최정윤은 "많이 물어봐 주셔서 사진으로 남겨봅니다. 밖에서도 잘 만나고 있어요"라는 글을 남겨 프로그램이 끝난 이후에도 교제 중임을 밝혔다.

공개된 사진 속 두 사람은 나란히 앉아 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 최정윤은 꽃다발을 품에 안은 채 이인권과 함께 다정한 분위기를 연출해 실제 연인다운 자연스러운 모습을 보여줬다.

두 사람의 인연은 SBS 예능 '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2'를 통해 시작됐다. 지난 13일 방송된 최종회에서는 5박 6일간의 합숙을 마친 출연자들의 최종 선택이 공개됐고, 여러 남성 출연자의 관심을 받았던 최정윤은 이인권을 자신의 파트너로 선택했다.

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최정윤은 이인권에 대해 자신을 늘 세심하게 챙겨주고 한발 먼저 배려해줬던 사람이라며 마음을 표현했다. 이인권 역시 최정윤에게 호감을 드러내며 두 사람은 최종 커플로 이어졌다.

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마지막에는 양가 어머니들의 선택도 중요한 과정으로 등장했다. 두 사람의 관계를 지켜본 양측 어머니 역시 이들의 선택을 존중하고 응원하면서 프로그램은 훈훈한 분위기 속에서 마무리됐다.

특히 방송이 끝난 직후 두 사람이 실제 만남을 이어가고 있다는 소식까지 전해지면서 시청자들의 관심은 더욱 커졌다. 단순히 예능에서 만들어진 인연으로 끝나는 것이 아니라 방송 밖에서도 관계를 이어가고 있다는 점에서 더욱 큰 축하를 받고 있는 모습이다.

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1990년생인 이인권은 고려대학교를 졸업한 뒤 SBS 아나운서로 활동하고 있으며, 최정윤은 1996년생으로 2020년 미스코리아 대전·세종·충남 지역 선발대회에서 선에 이름을 올렸다. 현재는 이미지 컨설팅과 스피치 관련 활동을 비롯해 프리랜서 아나운서로도 활동하고 있는 것으로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com