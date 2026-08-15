'예능인 다 됐더니' 김종국, 신곡 발매 두려웠던 진짜 속내…"조금 두려웠다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 김종국이 약 2년 5개월 만에 신곡을 내놓으며 '가수 김종국'으로 돌아왔다.

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지난 14일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 하하, 김장훈, 김종국, 정은지가 출연해 다채로운 무대와 풍성한 토크를 선사했다.

김종국은 '제자리걸음'으로 무대에 올라 반가움을 안겼다. '제자리걸음'은 과거 지상파 3사 가요대상 대상을 휩쓴 데 이어 2000년대 음악방송에서 17번의 1위를 기록한 메가 히트곡으로, 관객들의 떼창을 부르며 여전한 명곡의 힘을 보여줬다.

데뷔 30주년을 맞아 진행 중인 음악 프로젝트에 대한 이야기도 나눴다. 첫 주자로 로이킴과 작업한 김종국은 자신만의 색깔이 뚜렷한 아티스트의 음악을 자신의 목소리로 표현하는 데 의미를 두고 싶다는 생각을 전했다. 지난 출연 당시 성시경에게 곡을 부탁했던 김종국은 아직 곡을 받지 못했다며 재차 러브콜을 보냈다. 성시경이 오는 9월께를 기약하자 김종국은 "성시경 씨가 올 때까지 프로젝트를 이어갈 생각"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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이어 김종국은 "예능 쪽으로 많이 가다 보니 음원을 내는 게 조금 두려웠다"며 가수로서 느껴온 고민을 솔직하게 털어놨다. 그는 "이번 30주년 프로젝트로 음반 작업을 하면서 잊었던 즐거움과 행복을 찾은 것 같다"며 "내 음악을 들어주시는 분들이 한두 분이라도 계신다면 그분들을 위해 꾸준히 음악을 하는 게 맞지 않나 생각했다"고 음악을 향한 진심을 전했다. 이후 김종국은 이별을 앞둔 연인의 마지막 순간을 담은 신곡 '한번만 안아보자' 무대로 깊은 여운을 남겼다.

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한편 김종국은 지난 14일 데뷔 30주년 프로젝트의 첫 싱글 'KJK Original Series Edition 01 : Roy Kim'을 발매했다.

olzllovely@sportschosun.com