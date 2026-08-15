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박서진, 독립운동가 후손 식당 '돈쭐' "광복절 맞아 81만 5천원 목표" ('살림남2')

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박서진, 독립운동가 후손 식당 '돈쭐' "광복절 맞아 81만 5천원 목표" ('살림남2')

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 박서진이 광복절을 맞아 독립운동가 후손이 운영하는 식당을 찾아 의미 있는 '돈쭐'에 나선다.

15일 KBS 측은 "독립운동가 후손 식당 돈쭐 도전! 과연 서진은 목표 금액을 달성할 수 있을까?"라는 제목의 '살림하는 남자들 시즌2' 예고편을 공개했다.

영상 속 박서진과 여동생 박효정이 광복절을 맞아 역사 스토리텔러 썬킴과 함께 특별한 역사 러닝 후 골목에 있는 한 식당을 찾았다.

이때 썬킴은 "국가유공자의 집이라고 적혀 있다"라며 해당 식당이 국가유공자 후손이 운영하는 식당이라는 사실을 알렸다. 박서진은 "맞다. 더 의미 있는 곳이다"라며 특별한 의미를 되새겼다.

이어 박서진은 "'돈쭐낸다'고 하지 않나. 그리고 오늘 어떤 날이냐. 광복절 아닌가"라면서 "그래서 감사도 표시할 겸 그리고 주변에 베풀면 좋겠다는 생각에 왔다"라고 설명했다.

박서진, 독립운동가 후손 식당 '돈쭐' "광복절 맞아 81만 5천원 목표" ('살림남2')

박서진이 준비한 목표 금액은 광복절을 상징하는 숫자와 같은 81만 5,000원이었다. 그는 "오늘 목표 금액은 815,000원이 목표다"라고 했지만, 예상보다 큰 금액에 썬킴은 화들짝 놀랐다.

하지만 박서진에게는 든든한 지원군이 있었다. 그는 "지원군을 불렀다"라고 밝혔고, 곧 씨름 유망주 연신중 씨름부 선수들이 등장했다.

메뉴로 닭백숙과 닭볶음탕이 등장하면서 본격적인 '돈쭐' 먹방이 시작됐다. 평소 남다른 먹성을 자랑해 온 '먹방 요정' 박효정과 씨름부 선수들은 거침없는 먹방을 선보였다. 이후 음식을 빠른 속도로 먹어 치우는 모습이 공개되면서 과연 이들이 목표 금액인 81만 5,000원을 달성할 수 있을지 궁금증을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

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