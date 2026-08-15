'44세' 환희, 띠동갑 소개팅 제안에 난색 "욕먹고 하차해야" ('살림남2')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 환희가 사촌동생 이장우의 깜짝 소개팅 제안에 난색을 표했다. 이장우가 1994년생 아내 친구를 소개해주겠다고 나서자 환희는 "띠동갑이다. 난 이제 욕 엄청 먹고 하차해야 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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15일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 환희가 사촌동생 이장우, 어머니와 함께 특별한 하루를 보낸다.

이날 평소처럼 어머니의 집을 찾은 환희는 현관에 놓인 낯선 남자의 신발을 발견하고 의아해한다. 이어 집 안에서 어머니와 다정하게 설거지 중인 남자와 마주하고 당황한다. 환희 몰래 집을 방문한 의문의 남자는 바로 사촌동생이자 배우 이장우였다.

이장우는 환희를 보자마자 "내가 '살림남'을 봤더니 문제가 많다. 큰이모한테 왜 그러냐"며 등장부터 거침없는 일침을 날린다. 그러던 중 환희의 결혼 이야기가 화두에 오르고, 이장우는 1994년 생인 자신의 아내 친구를 소개해 주겠다며 깜짝 주선에 나선다.

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하지만 환희는 이장우의 아내와 자신이 띠동갑이라는 점을 언급하며 "그럼 난 이제 욕 엄청 먹고 하차해야 한다"고 난색을 표한다. 이에 이장우는 "우리 부모님은 20살 차이다"라고 깜짝 고백하며 환희를 설득한다고. 과연 이장우의 적극적인 주선이 환희의 새로운 인연으로 이어질 수 있을지 뜻밖의 결혼 토크에 관심이 집중된다.

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이어 이장우는 큰이모를 위해 준비한 '장우 투어'에 나서며 친아들 환희보다 살뜰한 면모를 드러낸다. 급기야 환희 어머니의 "아들 바꾸자"는 폭탄 발언까지 나오며 웃음을 자아낸다. 이와 함께 이장우는 '살림남'을 본 가족들의 반응과 어린 시절부터 큰 별처럼 바라봤던 사촌형 환희를 향한 진심까지 털어놓으며 뭉클함을 더한다.

환희의 결혼을 둘러싼 이장우의 깜짝 소개 주선부터 두 사람의 진솔한 가족 이야기는 15일(토) 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com