김대희 "유재석, 밥 사주며 '너네는 내가 부럽지?'"…유재석 "꾸몄다" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 김대희가 유재석과의 과거 미담을 공개하며 뜻밖의 진실 공방이 벌어졌다.

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15일 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 측은 김대희와 김준호가 출연한 예고편을 공개했다.

이날 제작진은 "'너네는 내가 부럽지?' 후배들에게 밥을 사주던 재석의 한마디. 김대희가 소환한 유재석 미담(?)의 진실 공방"이라며 설명과 함께 두 사람의 이야기를 예고했다.

김대희는 "KBS 14기 신인 들어왔을 때 방송국에 앉아 있는데 형님(유재석)이 '너희 밥 먹었냐'면서 밥을 사주셨다"라고 떠올렸다.

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유재석은 이를 기억하지 못했고, 김대희는 "우리를 아련한 눈빛으로 보면서 '너네는 내가 부럽지?'라고 하셨다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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당황한 유재석은 "꾸몄다. 난 밥 사준 것도 기억이 안 난다"라고 했지만, 김대희는 "아니다. 정확하다"라고 했다.

유재석은 "당시 내가 밥을 사줄 상황이 아니었다. 내가 부럽다고 했다고?"라며 의아해했고, 이를 듣던 김준호는 "형님이 그때 당시에는 뜬 지 얼마 안 돼서 그랬을 수도 있다"라고 말했다. 그러자 유재석은 "그때가 떴을 때가 아니다"라고 했다.

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김대희는 "'부럽지? 너희도 열심히 하면 나처럼 될 수 있어'라며 격려의 말을 해주셨다"라고 설명했다. 이에 유재석은 "받아들이기에 그랬지 아마 내가 그런 식으로 표현은 안 했을 거다"라며 "희극인끼리니까 그 정도는 수용할 수 있다. 내가 한 거로 해도 된다"라고 해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com