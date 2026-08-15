"빛나는 역사 기억할 것"…'국가유공자 후손' 이주승, 할아버지 영정 사진 앞 다짐

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이주승이 지난 2월 세상을 떠난 국가유공자 할아버지를 향한 존경과 그리움을 전하며 광복절의 의미를 되새겼다. 청와대에서 받은 선물을 할아버지의 사진 앞에 정성스럽게 놓으며 "우리의 빛나는 역사를 오래도록 기억하겠다"고 다짐했다.

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이주승은 15일 자신의 SNS를 통해 "청와대에서 받은 선물들 할아버지께 잘 전달했습니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 이주승이 지난 2월 별세한 할아버지의 사진 앞에 청와대에서 받은 선물을 정성스럽게 놓아둔 모습이 담겼다.

앞서 국가유공자 후손인 이주승은 최근 청와대 영빈관에서 열린 '국가유공자 및 보훈가족 초청 오찬' 행사가 참석했다. 이주승의 할아버지는 6·25전쟁 당시 장교로 참전한 국가유공자로, 전역한 뒤에는 초등교사로 오랜 시간 재직한 것으로 알려졌다.

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이어 이주승은 사진 속 남편의 모습을 보며 그리움의 눈물을 흘리는 할머니의 모습도 공개해 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

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이주승은 "대한민국의 자유와 평화를 위하여, 우리의 빛나는 역사를 오래도록 기억하겠다"라면서 "8월 15일, 광복절을 진심으로 기념한다"라고 전했다.

한편, 이주승은 지난 2024년 MBC '나 혼자 산다'에서 조부모와 함께하는 일상을 공개하며 할아버지에 대한 각별한 애정을 드러낸 바 있다. 특히 이주승은 한 달에 다섯 번은 조부모 댁을 찾을 정도로 살뜰한 손자의 면모를 보여 감동을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com