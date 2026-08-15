"외증조부가 독립운동가" 빽가, 20년 만에 눈물의 가족사 최초 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 코요태 빽가가 20년 넘는 연예계 활동 동안 한 번도 밝히지 않았던 가족사를 처음 공개했다. 자신의 외증조부가 대한민국 임시정부의 재정과 운영을 뒷받침했던 독립운동가 진희창 선생이라고 밝힌 것.

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빽가는 15일 자신의 유튜브 채널을 통해 "오늘 중요하게 할 이야기가 있다. 방송이나 유튜브에서 한 번도 꺼내지 않은 이야기"라며 "사실 나의 외증조부님께서 독립운동가셨다"고 밝혔다.

그는 "진짜 20년 넘게 활동한 우리 멤버들에게도 말한 적이 없다"며 광복절을 맞아 처음으로 가족사를 공개하게 됐다고 설명했다.

빽가는 생전 어머니에게 독립운동가 후손이라는 이야기를 자주 들었다고 했다. 그는 "어머니께서 '성현아, 우리 집은 사실 독립운동가 후손의 집이다. 그러니 항상 어디 가서 기죽지 말고 마음에 긍지를 갖고 살아라'라는 말씀을 많이 하셨다"고 회상했다.

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그럼에도 이를 공개하지 않았던 이유는 독립운동가였던 외증조부의 이름과 업적에 기대는 것으로 비칠까 우려했기 때문이었다.

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빽가는 "외증조부님의 이름을 언급하면서 그분의 업적에 내가 얹혀 가거나 혹시라도 그런 느낌이 들까 봐 굉장히 조심스러웠다"며 "그래서 그동안 단 한 번도 말한 적이 없었다"고 털어놨다.

이어 자신의 외증조부가 경림 진희창 선생이라고 소개했다. 빽가는 "1874년 서울 종로에서 태어나셨고, 1910년 나라를 빼앗긴 뒤 이듬해인 1911년 중국 상하이로 망명하셨다"고 설명했다.

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빽가에 따르면 진희창 선생은 상하이에서 영국인이 운영하던 전차회사 감독으로 일하는 한편, 일제를 피해 상하이로 건너온 독립운동가들의 거처와 자금을 마련하는 등 독립운동을 지원했다.

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특히 1919년 4월 상하이에서 열린 임시의정원 회의에 의원으로 참석해 대한민국 임시정부의 출범 과정에도 함께했다고 전했다. 이후 상하이 대한인거류민단에서 활동하며 교민 사회의 재정과 운영을 뒷받침했고, 교민 자녀 교육과 독립운동 지원에도 힘을 보탰다고 설명했다.

빽가는 백범 김구 선생의 '백범일지'에도 진희창 선생의 이름이 등장한다고 밝혀 눈길을 끌었다. 어려운 형편에 놓였던 김구 선생을 가까이에서 도우며 식사와 거처 등을 챙겼다는 것이다.

또한 진희창 선생은 1926년 안창호 선생 등과 임시정부 경제후원회를 조직해 독립운동 자금 마련에 나섰으며, 임시정부가 상하이에서 활동을 이어갈 수 있도록 재정적인 기반을 마련하는 데 힘을 보탰다고 빽가는 설명했다.

진희창 선생은 끝내 조국의 광복을 보지 못한 채 1933년 2월 9일 상하이에서 세상을 떠났다. 정부는 독립운동에 기여한 공로를 인정해 1980년 건국훈장 독립장을 추서했다.

빽가는 "외증조부께서 독립운동가셨다고 자랑거리로 삼기에는 그 헌신이 너무나 크고 무거웠다"며 오랜 시간 가족사를 공개하지 않았던 이유를 재차 밝혔다.

그러면서 "독립운동하면 총을 들고 싸우거나 폭탄을 던지는 모습을 떠올리지만, 뒤에서 1원짜리 영수증을 모으고 식사를 챙겨주고 청사 유지비를 마련하면서 독립운동가들을 묵묵히 뒷바라지한 분들이 없었다면 임시정부가 버틸 수 있었을까"라고 말했다.

빽가가 광복절을 맞아 20여 년간 간직해 온 이야기를 꺼낸 데는 또 다른 이유가 있었다. 경제적으로 어려움을 겪고 있는 독립운동가 후손들에게 직접 도움을 주고 싶다는 뜻에서였다.

그는 "예전에는 누구를 도울 수 있는 상황이나 여력이 되지 않았는데 이제는 조금 그럴 수 있게 됐다"며 "독립운동가 후손분들 가운데 형편이 어렵거나 도움이 필요한 분들이 계시면 도움을 드리고 싶어서 오늘 이야기를 꺼내게 됐다"고 밝혔다.

이어 제작진에게도 "독립운동가 후손들에게 도움의 손길이나 연락이 오게 되면 바로 나한테 이야기해 달라. 우리가 함께 도울 수 있는 부분들을 도와드리면 좋지 않을까 싶다"고 당부했다.

끝으로 빽가는 "화려한 조명을 받지는 못했어도 임시정부의 살림을 묵묵히 지켜내셨던 경림 진희창 선생과 이름 없이 쓰러져간 수많은 독립운동가분들을 함께 기억해 주셨으면 좋겠다"며 광복절의 의미를 되새겼다.

olzllovely@sportschosun.com