“운명의 짝은 밤비형?” ‘이혼’ 황재균, 의미심장한 사주 풀이 직접 공개했다

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 야구선수 황재균이 자신의 사주를 통해 이상형에 대한 이야기를 공개해 눈길을 끌었다.

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황재균은 지난 14일 개인 계정에 별도의 설명 없이 한 장의 캡처 이미지를 게재했다.

공개된 이미지에는 황재균의 사주를 풀이한 내용이 담겨 있었다. '여름 큰산형'으로 소개된 황재균은 사람이나 일에 대한 책임감이 강하고, 웬만한 상황에서도 쉽게 흔들리지 않는 성향이라고 설명돼 있다.

특히 관심을 모은 부분은 그의 인연에 대한 풀이였다. 황재균에게 잘 맞는 운명의 짝으로는 '밤비형'이 언급됐다. 메마른 산에 밤비가 스며들면서 산을 푸르게 만든다는 의미로, 서로에게 좋은 영향을 주는 인연을 뜻하는 것으로 풀이된다.

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이와 함께 곁에 있는 것만으로 든든함을 느끼게 하는 '햇살형'과 '촛불형'도 인연으로 소개돼 눈길을 끌었다.

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황재균이 자신의 사주와 관련된 내용을 직접 공개하면서 팬들의 관심도 이어지고 있다.

한편 황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나, 이후 관계를 정리하고 2024년 이혼했다.

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tokkig@sportschosun.com