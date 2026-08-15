‘44kg’ 송가인, 한복 자태가 이 정도였다니..잘록한 허리선에 ‘깜짝’

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 송가인이 아름다운 한복 자태를 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

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송가인은 지난 14일 자신의 개인 계정에 "2026 전주세계소리축제! 한복 KOREA"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 송가인은 은은한 옥빛이 감도는 화려한 한복을 입고 무대에 오른 모습이다. 단정하게 올려 묶은 머리와 자연스러운 메이크업이 한복과 어우러져 우아하면서도 단아한 매력을 한껏 살렸다.

특히 꾸준한 운동으로 체형을 관리해온 송가인은 한층 날씬해진 모습으로 눈길을 끌었다. 풍성한 한복 치마와 잘록한 허리선이 조화를 이루며 더욱 아름다운 한복 맵시를 완성했다.

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송가인은 앞서 다이어트를 통해 체중을 44kg까지 감량했다고 밝히며 화제를 모은 바 있다. 지난해 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연했을 당시에도 45kg 안팎의 몸무게를 유지하고 있다고 밝히며 자기관리 비결을 공개했다.

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평소 먹는 것을 좋아하지만 무대에서 좋은 모습을 보여주기 위해 꾸준히 운동하고 있다는 송가인은 필라테스와 실내 자전거 등을 병행하며 몸매 관리에 힘쓰고 있는 것으로 알려졌다.

한편 송가인은 국악을 전공한 뒤 2012년 트로트 가수로 데뷔했다. 2019년 TV조선 '내일은 미스트롯'에서 우승하며 스타덤에 올랐으며, 이후 '무명배우', '가인이어라', '엄마 아리랑', '서울의 달', '트로트가 나는 좋아요' 등 다양한 곡을 선보이며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

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tokkig@sportschosun.com