백지영, '9살 연하♥' 정석원과 현실 부부싸움 폭로…"잘생겨서 더 열받아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 백지영이 9세 연하 남편 정석원과의 현실적인 부부싸움 이야기를 공개했다.

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15일 백지영과 정석원 부부는 유튜브 라이브 방송을 통해 시청자들의 연애·결혼 고민을 듣고 직접 상담에 나섰다.

이날 두 사람은 다양한 사연을 접하며 자신들의 결혼 생활에 대해서도 솔직하게 이야기를 나눴다.

특히 한 시청자가 두 사람에게 갈등이 생겼을 때 어떻게 해결하는지 묻자 백지영은 망설임 없이 "저희는 싸워요"라고 답했다. 정석원 역시 "대화하지"라고 덧붙였고, 백지영은 "싸우고 기분 나쁜 거 얘기하고 대화한다. 그리고 싸울 일이 별로 없다"고 설명했다.

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그러자 정석원은 "우리는 이미 너무 많이 싸워가지고"라고 말했고, 백지영 역시 이에 동의했다. 하지만 곧 정석원이 "언제 싸웠지?"라고 묻자 백지영은 "얼마 전에 싸웠잖아"라고 받아쳤다. 정석원도 뒤늦게 기억난 듯 "아, 맞네. 맞네"라고 인정해 웃음을 자아냈다.

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오랜 결혼 생활을 거치며 서로가 싫어하는 행동도 확실하게 알게 됐다고. 백지영은 "본인이 싫어하는 걸 이제는 알지 않나. 자기가 뭘 싫어하는지 나도 알고, 내가 뭘 싫어하는지 자기도 안다"고 말했다.

정석원은 "그게 싸우면서 우리가 진짜 알게 됐다. 더 단단하게"라며 부부싸움 역시 서로를 알아가는 과정이었다고 돌아봤다.

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이 과정에서 시청자들은 정석원의 외모를 언급하기도 했다. "남편 얼굴을 보면 자꾸 화가 풀리냐"는 질문이 나오자 백지영은 "맞아요. 잘생겼어요"라며 남편의 외모를 인정했다.

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하지만 외모와 부부싸움은 별개의 문제였다. 백지영은 "잘생겼다고 화가 안 난다거나 그런 건 없다. 사실 솔직히 말하면 더 열받는 경우가 있다"고 말해 웃음을 안겼다.

두 사람은 앞서 연애·부부 갈등에 대한 사연을 상담하면서도 자신들의 경험을 털어놨다. 백지영은 갈등을 피하기만 하는 것보다 "잘 싸우고 잘 화해하는 기술"이 필요하다며 "싸우면 헤어질까 봐 피하는 것만이 능사는 아니다"고 조언했다.

또 "우리가 더 좋아지려고 싸우는 걸로 가야 한다"고 강조하자 정석원에게 장난스럽게 "한번 싸울래?"라고 제안했고, 정석원은 "우린 지금 싸울 일이 없다"고 받아쳐 현실 부부다운 티키타카를 보여줬다.

한편 백지영과 정석원은 지난 2013년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com