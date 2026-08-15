e스포츠, 경기장을 넘어 AI·고령사회·지역정책으로…국제학술대회 열린다

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e스포츠를 바라보는 시선이 경기와 산업을 넘어 사회 전반으로 넓어지고 있다. 인공지능(AI)과 인간의 협업부터 고령층의 인지기능, 디지털 역량, 지역사회 정책까지 e스포츠가 활용될 수 있는 영역을 학술적으로 짚어보는 국제학술대회가 열린다.

1988년 서울올림픽을 기념하는 '국제e스포츠학술대회 2026'이 오는 20일 한국체육대학교에서 개최된다. 한국체육학회와 한국e스포츠산업학회, e스포츠산업위원회가 공동 주관하며 'e스포츠를 과학·사회·미래의 관점에서 다시 생각하기'를 주제로 진행된다.

이번 행사의 특징은 e스포츠를 하나의 콘텐츠나 스포츠 종목으로만 바라보지 않는다는 데 있다. AI 기술의 발전과 고령사회 진입, 디지털 격차, 지방정부의 공공정책 등 사회적 현상 속에서 e스포츠가 어떤 기능을 할 수 있는지를 연구 대상으로 확장했다.

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기조강연에는 송석록 한국e스포츠산업학회장(경동대 교수)가 나서 'e스포츠 기능의 재정의: 3대 메가 AI 프로젝트를 통한 국가경쟁력 강화와 미래 설계'를 주제로 발표한다. 미국 슬리퍼리락대학교 셋 제니 교수는 미국 e스포츠 산업의 발전 과정을 소개하며 글로벌 산업 흐름을 조망한다.

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전날인 19일에는 올림픽파크텔에서 호주 퀸즐랜드대 존 말렛 교수를 비롯해 독일과 미국의 연구자들이 참여하는 국제 토론회도 마련된다. 학술 발표에서는 e스포츠의 활용 가능성을 사회 각 영역으로 확장한 연구들이 소개된다.

허건식 서일대 교수는 고령자의 인지기능 향상과 치매 예방을 위한 e스포츠 프로그램 개발 및 지방정부 정책 활용 방안을 다룬다. 단국대 연구진은 중장년층의 소셜게이밍이 사회적 자본과 온라인 참여 역량에 미치는 영향과 함께, 초기 e스포츠 경험이 디지털 자기효능감과 기술 활용 능력에 어떤 영향을 미치는지를 각각 연구했다.

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AI 역시 주요 연구 대상이다. 미국 보스턴대 송서진 연구원은 'Trusting AI Under Pressure: What eSports Can Teach Us About the Future of Human?AI Collaboration'(압박 상황에서 AI를 신뢰한다는 것: e스포츠가 보여주는 인간과 AI 협업의 미래)을 통해 e스포츠 환경에서 인간과 AI가 협력하는 과정과 그 가능성을 살펴본다.

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지방정부와 지역사회에서 e스포츠가 갖는 공공적 가치도 논의된다. 육태용 연구자(단국대)는 아산 e스포츠 경기장 조성사업을 사례로 지방정부가 e스포츠 시설을 구축하는 과정에서 발생하는 공공적 가치와 정책적 의미를 분석한다.

행사 마지막에는 대구가톨릭대 서동휘 교수를 중심으로 패널토론이 이어진다. 발표된 연구 결과를 바탕으로 e스포츠가 앞으로 산업과 사회에서 어떤 역할을 할 수 있을지 논의할 예정이다.

이번 학술대회가 눈길을 끄는 이유는 e스포츠의 외연을 단순히 산업 규모의 확대라는 관점에서 바라보지 않는다는 점이다. 게임과 스포츠의 경계에서 출발한 e스포츠가 AI와 디지털 기술, 세대 문제, 지역사회 정책과 접점을 넓히면서 새로운 연구 분야로 자리 잡을 수 있을지가 주요 화두다.

송석록 학회장은 "국내외 연구자들이 한자리에 모여 e스포츠가 미래 사회에서 담당할 수 있는 역할과 정책적 활용 가능성을 공유하는 자리"라며 "산업과 학술 연구의 새로운 방향을 모색할 수 있을 것"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com