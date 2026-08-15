“요실금이” 김승혜, 만삭 임산부 고충..김지민도 긴급상황

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김승혜가 임신 32주차에 겪고 있는 현실적인 고충을 공개해 공감을 자아냈다.

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김승혜는 지난 14일 자신의 개인 계정에 "나만 이런 거 아니죠?ㅋㅋㅋㅋㅋ 말할 수 없는 고민이 생겼어요! 임산부면 이해할 수 있는 공감대 ㅋㅋ 우리 다 같이 힘내요!! #임신32주#임산부#임신 #말띠맘"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에는 '임신 32주차 말할 수 없는 고민'이라는 문구가 등장한다. 김승혜는 흰색 원피스를 입고 외출을 준비하던 중 크게 재채기를 한 뒤 난감한 표정을 지으며 한숨을 내쉬었다. 결국 다시 집 안으로 들어가는 모습이 웃음을 자아냈다.

양치질을 하는 상황에서도 비슷한 일이 이어졌다. 칫솔 때문에 헛구역질을 하던 김승혜는 불편한 듯한 표정을 지으며 다시 한 번 한숨을 내쉬었다.

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영상을 본 임신 중인 코미디언 김지민은 "이거 뭔데! 알려줘! 나도 대비하게! 나 재채기 많이 한단 말야"라며 궁금증을 드러냈다. 이에 한 누리꾼은 임신과 출산을 경험한 여성들이 흔히 겪는 요실금 증상을 언급하며 "찔끔찔끔… 나약해져버린 우리네 괄약근"이라고 대신 설명했다.

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다른 누리꾼들도 자신의 경험을 공유하며 공감했다. 특히 자연분만으로 둘째까지 출산한 경우 크게 웃을 때도 비슷한 증상을 경험할 수 있다는 댓글이 이어졌다.

김승혜 역시 이에 공감하며 "아 맞다! 크게 웃어도"라고 반응했다. 출산 경험이 있는 코미디언 이은형 또한 "나는 지금도 가끔 그래"라고 경험을 털어놨고, 김승혜는 "허거거걱!!"이라며 놀란 반응을 보여 웃음을 더했다.

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한편 김승혜는 지난해 코미디언 김해준과 결혼했다. 김지민은 코미디언 김준호와 지난해 7월 결혼식을 올렸다.

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tokkig@sportschosun.com