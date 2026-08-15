스토브, BIC서 인디게임 생태계 확장…입점 개발사 오프라인 전시 지원

Advertisement

Advertisement

Advertisement

스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 '스토브'가 인디게임 축제에 개발사와 함께 참여하며 플랫폼의 역할을 넓히고 있다. 단순히 게임을 유통하는 데 그치지 않고 개발사의 오프라인 전시와 신작 공개까지 지원하면서 창작자와 이용자를 연결하는 접점을 확대하는 모습이다.

스토브는 14일부터 16일까지 부산 벡스코에서 열리는 '부산인디커넥트(BIC) 페스티벌 2026'에 골드 스폰서로 참가한다. 올해 스토브의 BIC 참여에서 눈에 띄는 부분은 입점 파트너사들의 오프라인 전시 지원이다. 스토브에 입점한 국내외 개발사와 퍼블리셔들이 직접 이용자들을 만날 수 있도록 부스 출품을 지원하고, 다양한 장르의 인디게임을 한자리에서 선보인다.

중국 써마이트 게임즈는 '하우스 오브 레거시', '바벨호의 여행 안내서', '론스타 헌터'를 출품한다. 라인게임즈는 투멘게임즈가 개발한 퍼블리싱 신작 'A.S.S.(Amazing Slot Survival)'를 스마일게이트 부스에서 처음 공개한다. 다락방친구들의 신작 '게임회사 폐급사원 민아씨'도 이번 행사에서 첫선을 보인다.

Advertisement

스토브의 글로벌 퍼블리싱 게임 가운데서는 AIXLAB이 개발한 '골목길: 귀흔'도 주목할 만하다. 지난해 BIC 경쟁 부문에 출품된 데 이어 올해는 빅커넥터즈가 선정하는 '커넥트픽'에 이름을 올리며 다시 한번 작품성을 인정받았다.

Advertisement

온라인에서도 BIC와의 협업을 이어간다. 스토브는 BIC 페스티벌 조직위원회와 함께 오는 28일까지 'STOVE x BIC' 콜라보 페이지를 운영한다. 약 70개의 출품작이 참여해 현장을 찾지 못한 이용자들도 데모 게임을 무료로 체험할 수 있다. 정식 출시돼 판매 중인 게임에는 10% 할인 쿠폰도 제공한다.

인디게임 시장에서 플랫폼의 역할은 게임을 입점시키는 것만으로 끝나지 않는다. 규모가 작은 개발사일수록 이용자에게 작품을 알릴 수 있는 전시와 체험 기회가 중요하기 때문이다. 스토브가 BIC에서 개발사들의 오프라인 활동을 지원하는 것도 이 같은 인디게임 생태계의 특성을 고려한 행보로 풀이된다. 온라인 유통망과 오프라인 전시를 연결하는 방식이 정착되면 개발사 입장에서는 이용자와 직접 만날 기회가 늘어나고, 플랫폼 역시 단순한 판매 창구 이상의 역할을 확보할 수 있기 때문이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com