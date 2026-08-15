랄랄, 9kg 감량 후 '♥11세 연상' 남편과 태극기 아래 찐한 스킨십

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 랄랄이 11살 연상의 남편과 특별한 광복절을 보냈다.

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랄랄은 15일 자신의 SNS를 통해 남편과 함께 요트 위에서 찍은 사진을 공개하며 광복절을 기념했다.

공개된 사진에서 랄랄 부부는 노을이 지는 바다를 배경으로 요트 뱃머리에 나란히 섰다. 두 사람의 머리 위로는 커다란 태극기가 힘차게 펄럭이고 있으며, 랄랄은 사진 한가운데 '8.15'라는 문구를 더해 광복절의 의미를 되새겼다.

특히 랄랄과 남편의 과감한 커플샷도 눈길을 끌었다. 수영복 차림의 두 사람은 서로 허리를 감싸거나 입을 맞추며 여전히 뜨거운 애정을 과시했다. 랄랄은 해당 사진에 영화 '타이타닉' OST인 셀린 디온의 'My Heart Will Go On'을 배경음악으로 삽입해 한층 로맨틱한 분위기를 연출했다.

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그러면서도 랄랄 특유의 유쾌함은 빠지지 않았다. 남편이 랄랄에게 "자기야 나 사실 배에 똥이 가득해요"라고 말하는 듯한 문구를 사진에 덧붙였고, 랄랄은 "그래 보여요"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 노을 진 바다와 요트 위 로맨틱한 분위기 속 예상치 못한 현실 부부의 대화가 대비를 이뤘다.

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한편 랄랄은 지난 2024년 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼 및 임신 소식을 동시에 알렸다. 같은 해 7월 딸을 품에 안았다.

랄랄은 앞서 MBC '놀면 뭐하니?'에서 77kg의 체중을 공개한 바 있다. 이후 약 3개월 동안 다이어트를 이어가며 68kg대까지 내려갔다고 밝힌 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com