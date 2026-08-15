“엘리베이터 탈 때마다 전현무 기운이” 썬킴, 알고 보니 전현무와 특별한 아파트 인연 (사당귀)

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[스포츠조선 박아람 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 썬킴이 전현무와 아파트로 맺어진 특별한 인연을 공개한다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회 기준 218주 연속 동시간대 예능 1위로 흥행 독주를 이어갔다. (닐슨코리아 기준)

오는 16일(일) 방송되는 '사당귀'에서 아나운서 엄지인은 후배 김진웅, 이상철의 예능 멘토링을 위해 역사 스토리텔러 썬킴을 전격 초대한다. 네 사람은 영화 '약속'의 촬영지로 유명한 전동성당을 시작으로 전주 한옥마을 곳곳을 둘러보며 전주의 생생한 역사를 유쾌하게 풀어낼 예정이다.

이 가운데 썬킴이 전현무와의 특별한 인연을 공개해 이목을 집중시킨다. "지금 내가 살고 있는 아파트가 전현무가 KBS 신입 시절에 살았던 본가"라고 밝힌 것. 이어 "엘리베이터를 탈 때마다 전현무의 기운이 느껴진다"라며 남다른 '명당 기운'을 인증한다. 대한민국 최고의 MC로 자리매김한 전현무의 성공 기운을 고스란히 이어받고 있다는 듯한 썬킴의 너스레에 현장은 웃음바다가 된다고.

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한편, 돈 앞에서 극단적인 절약 정신을 발휘하는 이상철의 짠돌이 본색이 또 한 번 폭발한다. 선배 엄지인에게 아이스크림을 사주겠다며 기세 좋게 큰소리를 치더니, 정작 결제 순간이 다가오자 좀처럼 지갑을 꺼내지 않는 신기술(?)을 선보이는 것. 결국 참다못한 엄지인이 직접 결제하게 만드는 역대급 자린고비 행보로 '궁상철' 캐릭터의 화려한 탄생을 알렸다는 후문.

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아파트로 엮인 썬킴과 전현무의 특별한 인연과 '궁상철'로 거듭난 이상철 사연의 전말은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

tokkig@sportschosun.com