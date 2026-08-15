"사기전과 男 절대 안돼"…정가은, 132억 편취 전남편 고소 후 달라진 가치관

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[스포츠조선 정안지 기자] 싱글맘 배우 정가은이 절대 만나면 안 되는 남자로 "사기 전과 있는 사람"이라고 꼽으며 이혼을 경험한 뒤 달라진 결혼관과 남성을 보는 기준을 솔직하게 털어놨다.

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15일 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 "남자들이 절대 알려주지 않는 연애와 결혼의 진짜 현실 가은언니가 알려줌"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 정가은은 "어떤 남자를 만나야 될까"라고 물었고, 제작진은 "나쁜 남자"라고 답했다. 그러자 정가은은 "내가 나쁜 남자를 좋아해서 이 꼴을 당했다"라고 해 웃음을 안겼다.

그는 "나쁜 남자, 매력적인 남자 다 좋은데 가장 중요한 건 진실한 사람"이라며 "오랜 시간 만나보고 부모님께도 보여주고 가족이 됐던 친구가 됐던 주변 사람들을 많이 만나봐야 한다"고 조언했다.

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경제관념 역시 중요한 기준으로 꼽았다. 정가은은 "솔직하게 말하면 나는 뭘 사주고 하면 신나고 좋았다. 근데 넘어가면 안 된다. 경제관념이 조금 있어야 한다"라며 "자기가 버는 수입에 맞는 차를 타는 사람, '버는 것에 비해서 너무 과한 차를 탄다' 이러면 이 사람은 기본적으로 허세가 있는 사람"이라고 자신의 생각을 전했다.

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이때 정가은은 절대 만나면 안 되는 남자로 "사기 전과 있는 사람"이라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 거짓말하는 사람과 시간 개념이 없는 사람 역시 피해야 할 상대라고 꼽았다.

정가은은 과거 '돈 잘 버는 사람과 결혼하겠다'고 생각했던 자신의 가치관도 돌아봤다.

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그는 "'나는 돈 잘 버는 사람하고 결혼할 거다'라고 이야기했었다"며 "우리 집이 그렇게 넉넉하고 풍요롭지 않았기 때문에 '경제적으로 능력 있는 사람과 결혼할 거야'라고 생각했다"고 밝혔다. 하지만 "기준을 그렇게 삼고 보다 보니까 내가 진실한 걸 많이 놓쳤던 것 같다"라며 "이혼을 또 경험하고 나서 보니까 경제적인 건 물론 무시할 수 없지만 돈이 전부는 아닌 것 같다"고 말했다.

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이어 이혼 후 중요하게 생각하게 된 기준으로 "경제적인 것보다 진실한 사람, 앞면과 뒷면이 같고 투명한 사람, 예측 가능한 사람"을 꼽았다.

한편 정가은은 지난 2016년 비연예인 사업가와 결혼했으나, 2018년 이혼한 후 홀로 딸을 양육하고 있다.

이후 전 남편이 정가은 명의의 통장으로 132억 원 이상을 편취한 사실이 드러났으며, 정가은은 전 남편을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 고소했다. 특히 정가은은 위장이혼설과 연루설에 대해서 "결백하다. 경찰 조사와 자료 제출까지 다 했다"며 적극 반박한 바 있다.

anjee85@sportschosun.com