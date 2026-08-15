넥슨, 올해 상반기 매출 2조5000억원 돌파…'연 매출 5조' 한국 게임업계 새 기록 도전

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넥슨의 성장세가 다시 한번 게임업계의 눈높이를 끌어올렸다. '메이플스토리' 프랜차이즈의 확장과 '아크 레이더스'의 글로벌 흥행을 앞세워 올해 상반기 역대 최대 실적을 기록하면서 연간 매출 5조원이라는 새로운 이정표에도 도전할 수 있게 됐다.

넥슨은 13일 2026년 2분기 및 상반기 연결 실적을 발표했다. 1분기에 이어 2분기에도 매출과 영업이익, 순이익 모두 회사 전망치를 웃돌며 견조한 실적 흐름을 이어갔다. 특히 상반기 누적 매출은 약 2조 5603억원(2733억엔·100엔당 936.8원 기준)으로 반기 기준 역대 최대치를 기록했다.

상반기 실적을 이끈 핵심은 '메이플스토리' IP와 '아크 레이더스'였다.

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'메이플스토리' 프랜차이즈의 2분기 매출은 전년 동기 대비 63% 증가하며 분기 기준 사상 최대치를 기록했다. PC '메이플스토리'가 한국과 서구권에서 각각 7% 성장했고, 모바일 '메이플 키우기'와 창작 플랫폼 '메이플스토리 월드'의 해외 확장이 성장 폭을 키웠다.

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특히 '메이플스토리 월드'는 한국과 대만을 중심으로 2분기 매출이 전년 동기 대비 123% 증가했다. 하나의 게임 IP를 PC 원작과 모바일, 창작 플랫폼 등 여러 형태로 확장하는 넥슨의 전략이 실적으로 연결되고 있다는 의미다.

지난해 10월 글로벌 출시된 '아크 레이더스'도 넥슨의 글로벌 매출 구조를 바꾸는 핵심 축으로 자리 잡았다. 출시 9개월 만에 누적 판매량 1630만장을 넘어섰으며, PC·콘솔 시장에서 넥슨이 자체 개발한 글로벌 블록버스터 IP를 확보했다는 점에서 의미가 크다.

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실제로 상반기 넥슨의 해외 매출은 전년 동기 대비 44% 증가했고 PC·콘솔 플랫폼 매출 역시 27% 늘었다. 두 부문 모두 반기 기준 역대 최대치다.

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여기에 하반기 라인업도 적지 않다. '데이브 더 다이버' 모바일 버전이 9월 국내를 포함한 글로벌 시장으로 서비스 지역을 확대하고, 4분기에는 '마비노기 모바일'의 일본 서비스가 예정돼 있다. '던전앤파이터 키우기', '템빨: 오버기어드', '아주르 프로밀리아'도 출시를 앞두고 있다.

자체 개발 신작인 '던전앤파이터 클래식', '빈딕투스: 디파잉 페이트', '낙원: LAST PARADISE' 등도 대기하고 있어 기존 IP의 확장과 신규 IP 확보가 동시에 진행될 전망이다.

관심은 자연스레 연간 실적으로 향한다. 넥슨은 이미 지난해에도 연간 매출 4조원대의 대형 게임사로 자리 잡았다. 올해 상반기에만 2조 5000억원 이상의 매출을 올린 만큼 하반기에도 상반기와 비슷한 수준의 매출을 기록할 경우 연간 5조원을 넘어설 가능성이 생겼다.

이는 단순한 숫자 이상의 의미를 갖는다. 국내 주요 게임사 가운데 연간 매출 5조원은 아직 넘어선 사례가 없는 사실상 새로운 영역이다. 넥슨이 올해 이 기록을 달성한다면 한국에서 출발한 게임기업 가운데 처음으로 연 매출 5조원 시대를 여는 셈이다.

물론 하반기 실적이 상반기와 동일한 수준으로 유지된다고 단정할 수는 없다. 게임 매출은 대형 업데이트와 신작 출시 시점, 지역별 서비스 성과에 따라 분기별 변동성이 크기 때문이다. 넥슨 역시 하반기 주요 신작의 흥행 여부가 연간 5조원 달성의 핵심 변수가 될 전망이다.

그럼에도 올해 넥슨의 실적 흐름은 과거와는 조금 다른 모습을 보여준다. 기존의 '던전앤파이터'와 '메이플스토리' 등 장수 IP에 의존하는 구조에서 벗어나 '메이플스토리' IP를 여러 플랫폼과 지역으로 확장하고, '아크 레이더스'를 통해 서구권에서 새로운 글로벌 IP를 만들어내면서 성장축을 다변화하고 있다.

넥슨 일본법인 이정헌 대표는 "'메이플스토리' 프랜차이즈의 강한 성장세와 '아크 레이더스'의 꾸준한 기여로 2분기에도 견조한 실적을 기록했다"며 "하반기부터 다양한 장르의 신작과 스테디셀러 IP의 확장으로 파이프라인을 다변화하고 주요 타이틀의 대규모 업데이트를 통해 성장 동력을 강화하겠다"고 말했다.

한편 넥슨은 적극적인 주주환원 정책의 일환으로 9월 말 약 3240억엔(약 3조원) 규모의 특별배당을 실시할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com