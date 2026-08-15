전소민 동생 전욱민, 카드론 받아 사업했는데…결국 실패 "이자와 빚에 쪼들려"

사진=전욱민 SNS, 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 전소민 동생 전욱민이 과거 사업에 실패했다고 털어놨다.

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전욱민은 15일 자신의 SNS를 통해 "나는 10년 넘게 해오던 일을 그만뒀다"라면서 그동안의 시간을 돌아봤다.

그는 "나에게도 나름의 황금기가 있었다. 어린 시절부터 운동을 좋아했고 자연스럽게 체대, 군대, 트레이너로 일하게 됐다. 26살부터 31살까지 열심히 일을 해서 한 푼, 두 푼 모아 센터를 차렸다"라며 밝혔다.

이어 "이대로면 금방 부자가 될 것 같았다"라는 생각이 들 정도로 초반 센터는 순조롭게 흘러갔지만 갑작스럽게 터진 코로나19로 인해 매출은 바닥을 찍었다.

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그는 "나는 점점 불안해졌다"라면서 "'배고플 때 장 보지 말라'는 말이 있다. 급한 마음에 카드론을 받아 프로틴 사업을 시작했다. 운동도 오래했고 몸도 만들어 봤으니까 너무 쉽게 생각했던 것 같다"라고 말했다. 그러면서 "지금 와서 돌이켜 보면 나는 모든 일들을 조금은 만만하게 봤던 게 아닌가 싶다"고 밝혔다.

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결국 사업은 실패로 돌아갔다. 전욱민은 "당연한 거지만 아무런 계획 없이 만들었던 프로틴 사업은 망했다"라면서 "나는 카드론 이자와 빚, 월세에 쪼들리며 하루하루를 버텼다"라고 당시의 힘겨웠던 상황을 전했다.

그는 "'내일은 나아지겠지'라는 생각도 하루이틀 지날수록 흐려졌다"라면서 "결국 나는 운동을, 트레이너를, 센터를, 그만두기로 했다"라고 밝혔다.

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전욱민은 "지금 나는 모아둔 돈도 화려한 경력도 없다"라면서 "오바하지 말고 그냥 조용히 살라는 이야기도 많다. 그렇지만 나는 끝까지 발버둥 칠 것이다"라고 전했다. 이어 "언젠가는 이날을 웃으면서 회상할 수 있도록, 나는 오늘도 달린다"라며 새로운 출발을 향한 의지를 드러냈다.

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앞서 전욱민은 최근 SNS를 통해 "돈은 전부 누나 돈"이라면서 현재 배달 아르바이트로 생계를 이어가는 근황을 공개해 화제가 됐다.

한편, 전욱민은 배우 전소민의 동생으로 SBS 예능프로그램 '런닝맨' 패밀리 특집에 출연해 많은 주목을 받았다.

anjee85@sportschosun.com