'20주년' 빅뱅 완전체, '핑계고'서 디스전 발발..."내가 엿 같다는 건가?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅이 완전체로 '핑계고'에 출격해 거침없는 입담을 예고했다.

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15일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '힌트캠 116번째 계모임 참석자'라는 제목의 '핑계고' 새 예고편이 공개됐다.

영상에서 유재석은 "8월에 큰 행사들이 있다. 저의 생일, 데뷔 20주년, 하하의 생일"이라며 게스트를 소개했다.

화면 속 게스트의 모습은 가려졌지만 올해 데뷔 20주년을 맞은 지드래곤, 태양, 대성이 등장하며 빅뱅 완전체 출연을 알렸다.

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오랜 시간 함께해온 세 사람인 만큼 예고편부터 거침없는 티키타카가 터졌다.

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특히 대성은 두 형의 춤 스타일을 비교해 달라는 이야기가 나오자 직접 몸까지 움직이며 설명에 나섰다.

태양에 대해서는 "잘 잘린 호박엿", 지드래곤에 대해서는 "쭉쭉 늘어나는 생강엿"이라고 표현하며 즉석에서 각각의 춤을 재현했다.

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절도 있는 태양과 유연한 지드래곤의 춤선을 '호박엿'과 '생강엿'에 빗댄 대성의 기막힌 표현에 현장은 웃음바다가 됐다.

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하지만 두 사람 모두 결국 '엿'이 된 상황. 지드래곤은 황당한 표정으로 "결국에는 엿 같다는 건가?"라고 되물었다.

당황한 대성은 "아니다. 쫀득쫀득하다는 거다"라며 황급히 수습에 나섰다. 그러나 태양까지 "비유가 참…"이라고 의미심장하게 반응하며 막내 몰아가기에 합류해 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com